Kocasını öldüren kadına af



Fransa Cumhurbaşkanı, kendisine şiddet uygulayan eşini öldürme suçundan on yıl hapis cezasına çarptırılan bir kadını affetti. Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada 68 yaşındaki Jacqueline Sauvage'ın şartlı tahliye için ‘hemen‘ başvuru yapabileceği bildirildi. Yıllar boyunca eşinden kötü muamale ve şiddet gören kadın böylece nisan ayı ortasında özgürlüğüne kavuşabilecek.

Sauvage vakası Fransa'da yoğun tartışmalar yaratmış, hükümlünün serbest bırakılması için hazırlanan dilekçeye 400 bin kişi imza atmıştı. Bunun üzerine Cumnurbaşkanı François Hollande devreye girmiş ve af için görüşme isteğinde bulunan Sauvage'ın avukatları ve kızlarını Elysée Sarayı'nda kabul etmişti.

'Alışılmadık insani durum'

Jacqueline Sauvage, 47 yıl evli kaldığı alkolik eşinin kendisine ve üç kızına şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiğini, oğluna da kötü muamelede bulunduğunu açıklamıştı. Sauvage, oğullarının intihar etmesinden bir gün sonra 2012 Eylül ayında eşini bir tüfekle sırtından üç el ateş ederek öldürmüştü. Sauvage 2014 Ekim ayında cinayetten suçlu bulunarak on yıl hapis cezasına çarptırılmış, aralık ayındaki temyiz davasında meşru müdafaa tezi kabul görmemişti.

Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Hollande'ın ‘alışılmadık insani bir durum‘ nedeniyle Sauvage'ın ailesine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geri dönmesini mümkün kılmak istediği‘ belirtildi. Yargıya saygı duyulması gerekliliğinden dolayı hükmün tamamen geçersiz ilan edilmediğine de dikkat çekildi.