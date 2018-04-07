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KOCASINI ÖLDÜREN 5 ÇOCUK ANNESİ KADIN ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Pendik'te tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren 5 çocuk annesi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi

07 Nisan 2018 17:02

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Pendik\'te tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren 5 çocuk annesi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.
Pendik\'te dün akşam tartıştığı eşi Sedat Filiz\'i öldüren Betül Filiz gözaltına alınarak Pendik Asayiş Büro Amirliği\'nde sorguya alınmıştı. Emniyetteki sorgusu sona eren Filiz, Anadolu Adliyesi\'ne sevkedildi. Filiz emniyetten çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. 
 
Görüntü Dökümü:
-Polis merkezinden görüntü
-Polis merkezinden çıkışı
-Polis otosuna bindirilmesi
-Genel ve deta ygörüntüler 
 

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