Kocasını öldürdükten sonra milyonlarca dolarlık mirasını borsada harcadı; Japon kadının idam cezası alması bekleniyor

74 yaşındaki Chisako Kakehi, kocası da dahil olmak üzere dört adamı öldürdü. Kurbanlarını siyanürle zehirleyen kadın, milyonlarca dolarlık mirası da cebine indirdi. Japon kadının idam cezası alması bekleniyor.

Avukatları, Kakehi'nin demans hastası olduğunu ve yasal işlemleri anlamadığını savunarak 2017 cezasına temyiz talep etti, ancak Japonya Yüksek Mahkemesi temyizi reddetti ve idam cezasının önünü açtı.

Bir çöpçatanlık sitesinde, özellikle zengin ve çocuksuz erkeklerle tanıştığı öğrenilen Chisako Kakehi, 75 yaşındaki kocası Isao Kakehi'yi 2013'te evliliklerinden bir ay sonra öldürmüştü.

Kocasının ölümünden sonra 8,8 milyon dolar miras alan Kakehi'nin bu paranın çoğunu borsada kaybettiği ortaya çıktı.