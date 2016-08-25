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Yaşam

Kocasını kıskandı, yanlışlıkla başkasını öldürdü

Olayı gören vatandaşlar hemen 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verdi

25 Ağustos 2016 15:30

Bursa'da eşini kıskandığını söyleyen kadın, evden aldığı tüfekle kocasının iş yerine gitti, eşi yerine müşteriyi öldürdü. 

Habertürk'te yer alan habere göre; olay merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Tutar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasını kıskandığı için bir süredir sorunlar yaşayan kadın Yaprak T. (25) evden aldığı pompalı tüfek ile kocası Vural T.'nin (25) iş yeri olan büfeye gitti.

İddialara göre, eşi Vural T. ile tartışmaya başlayan bir çocuk annesi Yaprak T. yanında getirdiği tüfeği ateşledi. Bu esnada Vural T.'nin yanında büfenin önünde bulunan müşteri Haktan Çete (16) göğsünden ağır yaralandı.

Yaralı genç hayatını kaybetti

Olayı gören vatandaşlar hemen 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Haktan Çete'yi ağır yaralı olarak Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çete yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, olayın ardından kaçan genç kadın ile kocası gözaltına alındı.

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