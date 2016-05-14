Kocasını IŞİD infazı süsüyle öldürtmek isteyen kadın 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

İngiltere'de Türkiye kökenli bir kadın, yine kendisi gibi Türkiye kökenli olan eşini öldürtme planı nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Kadının, Kürt olan kocasını IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) infazı süsüyle öldürtmek istediği belirlendi.

Londra'daki ağır ceza mahkemesi Old Bailey'ye göre Nurcen Taycur adlı kadın parayla eşini öldürtmek istedi. Taycur bu amaçla bir kişiyle buluşmaya başladı ve ona cinayet için 5000 Sterlin ödeme yapma konusunda anlaştı.

Taycur, Cinayetin bir hırsızlık veya siyasi bir saldırı olarak anlaşılması için bu kişiden kocasını değil bıçakla öldürmesini istedi. Bu kişiden eşinin boğazını kesmesini isteyen Taycur, kocasının Kürt olduğunu, böyle bir cinayet durumunda akla IŞİD'in geleceğini söyledi.

Polis, Taycur'la ilgili aldığı bir istihbarat üzerine hareket geçti. Taycur'un kocasını öldürtmek için görüştüğü ve taksi şoförü sandığı kişinin bir sivil polis olmasıyla planı ortaya çıktı.

Taycur, sivil polise, başka bir erkekle ilişkisi olduğunu, bu evlilikten kurtulmak için kocasının ölmesini istediğini belirtti. Kocasının, Taycur'un kendisini öldürme planından habersiz olduğu bildiriliyor. Mahkeme, suçlamaları kabul eden Taycur'u altı yıl hapis cezasına çarptırdı.