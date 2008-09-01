Kocasını ezen aracın hasarını ödeyecek

Antalya''nın Alanya İlçesi'nde bisikletiyle yolun karşı tarafına geçerken özel bir bankaya ait zırhlı aracın çarpması sonucu ölen Yaşar Tiryaki'ye 3 yıl sonra 4 bin YTL'lik 'hasar faturası' geldi. Zırhlı aracı sigortalayan şirketin talep ettiği tazminat sonucu şok olan Tiryaki'nin eşi 27 yaşındaki Hülya Tiryaki, "3 yıllık eşimi benden aldılar. Buna rağmen davacı olmadım. 580 YTL'lik maaşımla bu parayı nasıl ödeyeceğim?" dedi.



Alanya'nın Konaklı Beldesi'ndeki bir otelde aşçılık yapan Yaşar Tiryaki'ye, 20 Mayıs 2005'te iş çıkışı bisikletiyle D-400 Karayolu'nun karşı tarafına geçmek isterken özel bir bankaya ait zırhlı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tiryaki, hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kaza tutanağına göre yüzde 70 kusurlu olan Tiryaki'nin ailesi, zırhlı aracın şoföründen şikayetçi olmadı.



Acılı aile, 3 yıl sonra kaza yapan minibüsü sigortalayan şirketin açtığı davayla bir kez daha sarsıldı. Araçtaki 4 bin 387 YTL'lik tamir masrafının Tiryaki'nin yakınlarından alınması için 15 Kasım 2005'te sigorta tarafından açılan dava, kısa süre önce sonuçlandı. Kaybedilen dava sonrası borçla karşı karşıya kalan Hülya Tiryaki, şöyle dedi:



"Severek evlendiğim eşimi ve tüm hayallerimi kazayla kaybettim. Yaşar'ın acısı yüreğimdeyken şimdi de hayatımızı karartan kazadan dolayı suçlu durumuna düştük. Sigorta şirketi bize dava açarak, kaza sırasında minibüste oluşan hasarın masrafını ödememizi istiyor. Eşimin kullandığı bisiklet, trafik raporuna motor bisiklet olarak yazıldı. Mahkeme de bilirkişi raporuna dayanarak bu yönde karar verdi. Şimdi bir otelde 580 YTL'ye işçi olarak çalışıyorum. Bu parayla 4 bin 387 YTL'yi ödemem çok zor."



Davacı olmamalarına karşın haksızlığa uğradıklarını belirten Hülya Tiryaki'nin eniştesi Fatih Arıkan ise bir üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi