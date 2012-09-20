Kocasını döven kadına hapis istemi

Adana'da geçen temmuz ayında, bir çiftlikte çobanlık yapan kocası 47 yaşındaki İ.D.’ı kendisini terk etmek istediği için dövdüğü iddia edilen 38 yaşındaki A.D. hakkında ’basit yaralama’ suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen 7 Temmuz’da merkez Seyhan İlçesi’ndeki Emek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çiftlikte çobanlık yapan bir çocuk babası İ.D., eşiyle işe gitme konusunda tartıştıktan sonra "Seninle artık uğraşamayacağım. Memleketime gideceğim" diyerek evden çıktı. Eşinin işe gitmediği gibi evi de terk etmesine sinirlenen A.D., yerini öğrendiği İ.D.’nin yanına gidip, "Sen niye çalışmıyorsun? Kafana göre işi bırakıp gidiyorsun. Biz ne yiyip, içeceğiz?" diye bağırdı. İddiaya göre öfkelenen A.D., yerden aldığı taşla kocasını darp etti. Öfkeli kadın, kendisine karşı koymaya çalışan kocasının sağ omzunu da ısırarak yaraladı. Araya girenler, İ.D.’yi eşinin elinden güçlükle aldı.

Sinirlendiğim için vurdum

Olay yerine gelen polis, A.D.’yi gözaltına aldı. Eşini dövdüğünü kabul eden A.D., polise verdiği ifadesinde, "Biz 10 yıllık evliyiz. Aramızda çıkan tartışmanın ardından ’Seninle artık uğraşamayacağım. Memleketime gideceğim’ diyerek evden çıktı. Ben de peşinden giderek yakaladım. Sinirlendiğim için vurdum. Elimde bulunan pet şişe ile de vurdum. Diğer kişiler yardım etmedi, bizi ayırdı" dedi. A.D., ifadesinin ardından da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Eşim ve yardım edenlerden şikayetçiyim'

Ayakta tedavi gören İ.D.’de ifadesinde "Son zamanlarda aramızda anlaşmazlıklar vardı. Yine tartıştık. Ben de memleketime gitmek üzere evden ayrıldım. Beni telefonla aradı. Bulunduğum yeri sordu. Yanındaki iş arkadaşlarımla geldi. Beni dövdü. Diğerleri ellerimi tuttu. Beni döven eşimden ve ona yardımcı olanlardan şikayetçiyim" diye konuştu.

Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili iddianame hazırladı. 8’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanık A.D. hakkında ’basit yaralama’ suçundan 1.5 yıla kadar, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi hakkında da 1’er yıla kadar hapis cezası istendi.