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Yaşam

Kocasını döven kadına ceza

İzmir’de alkol alarak kocasına şiddet uyguladığı öne sürülen Nurten Demirtaş'a 6 ay eve yaklaşmama cezası verildi.

04 Mart 2009 02:00

İzmir’de mahkemeye başvuran Cemalettin Demirtaş, alkol alan eşi Nurten Demirtaş´ın kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek şikâyetçi oldu.

Mahkeme alkol bağımlısı olduğu belirtilen Nurten Dimirtaş´a 6 ay süreyle eşinin oturduğu eve ve işyerine yaklaşmama cezası verdi. Bornova´da oturan 4 çocuk babası 44 yaşındaki Cemalettin Demirtaş, geçen yıl 22 Ağustos´ta ikinci evliliğini 39 yaşındaki Nurten Demirtaş ile yaptı.

Cemalettin Demirtaş, eşi Nurten´in sürekli alkol alıp, kendisine ve çocuklarına karşı şiddet uyguladığını, evdeki eşyaya zarar verdiğini söyleyerek savcılığa başvurdu. İzmir 10´uncu Aile Mahkemesi´nde açılan davada hakim, alkol alıp, eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, evdeki eşyayı kırıp döktüğü raporlarla da tespit edilen, ev hanımı Nurten Demirtaş´a `Aynı çatı altında yaşayan, diğer aile bireylerine şiddet ve korkuya yönelik eylemde bulunmaması' için eve ve eşinin işyerine 6 ay süreyle yaklaşmama cezası verdi.

Hakim ayrıca Nurten Demirtaş´ın alkolik olup olmadığının tespiti amacıyla muayene olmasını, alkolik ise tedavi için, bir sağlık kuruluşuna başvurmasını kararlaştırdı. Hakim, Nurettin Demirtaş´ın karara uymaması halinde hapisle cezalandırılacağını da vurguladı. Eşinin bu davranışlarından bıktığını söyleyen Cemalettin Demirtaş boşanma davası açtı.

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