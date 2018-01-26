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Kocasını bırakıp görümcesiyle kaçtı

"Anne biz gidiyoruz, peşimize düşmeyin"

26 Ocak 2018 13:50

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Buse Şule Faris ve görümcesi 22 yaşındaki Gizem Keleş ailesine Anne biz gidiyoruz. Bizi aramayın. Peşimize düşmeyin..." notunu bırakarak ortadan kayboldu. Anne Bahriye Dalgıç emniyete giderek kızı ve görümcesi için kayıp ihbarında bulundu.

Bir anda hem karısı hem de kız kardeşi ortadan yok olan genç adam şaşkına döndü. Show Haber'e konuşan Ahmet Faris, "Bunun sebebini kız kardeşime bağlıyorum. Kız kardeşimiz bazı sıkıntıları var. Ortada 2 tane çocuk var biri eşim biri kız kardeşim" dedi.

Sosyal medya hesaplarını kapattılar

Gelin ve görümce kaybolmadan önce evdeki altınları, paraları ve eşlerine ait kredi kartlarını da alıp yanlarında götürdü. 

Kyıplara karışan gelin ve görümcenin de telefonlarına ulaşılamıyor. İkisi de tüm sosyal medya hesaplarını kapatmış durumda. Ailenin tek isteği genç kadınların sağ salim geri dönmesi.

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