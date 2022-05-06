Kocasına kızıp 4 çocuğunu öldürdü

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Meksika'da 27 yaşında bir kadın, 67 yaşındaki kocasından "ayrılmak istediği için" ve "kocası onu kıskandığı için" en küçüğü 10 aylık olmak üzere 4 çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Daily Mail'in aktardığına göre Arelis Juárez, 3 kızını ve bir oğlunu pazartesi günü Chicapa de Castro'daki evlerinde bıçaklayarak öldürdü.

8 yaşındaki Arelis Aquino; 5 yaşındaki Itzayana Aquino; iki yaşındaki Alisey Aquino ve 10 aylık Delfino Aquino'nun cesetleri evde aynı yatakta bulunmuştu.

Juárez, olay yerinde boğazını keserek kendini öldürmeye çalıştı. Yaralı halde bulunan 27 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Juárez, suçunu itiraf ederken 62 yaşındaki eşinin "onu çok kıskandığını ve artık onunla birlikte olmaya dayanamadığını" söyledi.

Cinayetleri işlediğini itiraf eden Juárez'e henüz suçlama yöneltilmedi.