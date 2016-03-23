Kocası Tanzanya’da esir aldı, anne operasyonuyla kurtuldu

Facebook’tan tanışıp evlendiği eşinin Tanzanya’ya götürdüğü mimar kadın, "Şeriata göre yaşayacaksın" denerek eve kapatılınca annesinden yardım istedi.

Ukrayna’da üniversite eğitimi alan 28 yaşındaki mimar N.T.K. ailesinin yaşadığı Sakarya’ya döndükten sonra Facebook üzerinden 27 yaşındaki E.K. ile tanıştı. Çift 19 Ağustos 2015’te dünya evine girdi. Balayının ardından E.K., “Ailem Tanzanya’da. Orada da çalışırsın. Çok mutlu olacağız” diyerek genç kadını Tanzanya’ya yerleşmeye ikna etti. Koca, eşinin 240 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını satıp Tanzanya’ya taşınmak için kullandı.

Odaya kapattılar

Habertürk'ten Sedef Şenkal Demir'in haberine göre, iyi giden olayların rengi bu noktadan sonra bir anda değişti. İddiaya göre N.T.K., Tanzanya’ya gider gitmez eve kapatıldı. Başörtülü olmasına rağmen eşi ve ailesi, “Biz şeriata göre yaşarız. Kara çarşaf giyeceksin” baskısı kurdu. Tanzanya’da beyaz eşya dükkânı sahibi olan kayınpederi ve kayınvalidesinin hakaretlerine maruz kalan genç kadın, fırsatını bulduğu ilk anda evden çıkıp Türkiye’deki annesini aramayı başardı.

Tanzanya’ya gitti

Kızının “Beni kurtarın” dediği anne H.T. hemen Tanzanya’ya gitti. Ancak E.K.’nın babası “Bu işin bir diyeti olacak. Bu senedi imzalayacaksınız” dedi. Anne de 20 bin dolarlık senedi imzaladı ve kızını alıp Türkiye’ye getirdi.

Ardından N.T.K. avukatı Cumhur Tümay Ergen aracılığıyla boşanma davası açtı ve toplam 700 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat istedi. Ayrıca düğünde takılan ziynet eşyalarının bedeli olan 240 bin TL ile aylık 4 bin TL nafaka talep etti. Bununla da yetinmedi, kocasını savcılığa şikâyet etti. Tanzanya’daki E.K. hakkında hakaret ve hürriyeti tahdit davası açıldı.