Kocası öldürülürken korkup kapıyı açmadı

Evinin önünde boğazı kesilerek öldürülen Mehmet Güzel'in eşi dışarıdan gelen seslerden korktuğu için kapıyı açmadı.



Denizli’nin Pınarkent beldesinde bir kişi, evinin kapısında boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu.



Alınan bilgiye göre, Pınarkent beldesi Çömleksaz Mahallesi’nde işlettiği marketin üst katında yaşayan Mehmet Güzel’in (45) oğlu Barış (11), kızı Seda (16) ile eşi Semra Güzel (44), sabaha karşı duydukları seslerden korkarak, bir süre kapıyı açamadı. Seslerin kesilmesinden sonra kapıyı açan aile, Güzel’in cesediyle karşılaştı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma, Mehmet Güzel’in boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.



Mehmet Güzel’in her iki elinde kesikler bulunduğu ve aşırı kan kaybının meydana geldiği tespit edildi. Karşı binadaki güvenlik kamerasının kablolarının da kesildiği izlendi. Son görüntülerde, bir otomobilin marketin bulunduğu binanın önünde durduğu görüldü.



'Açtığımızda babam ölmüştü'



Mehmet Güzel’in zihinsel engelli oğlu Barış Güzel, sabaha karşı evlerinin kapısında sesler duyduğunu belirterek, "Babam, iki kişiyle tartışıyordu ve daha sonra kapımızın önünde imdat diyen sesini duyduk, ancak korkudan kapıyı açamadık. Kapıyı açsaydık bizi de öldürecek diye korktuk. Kapıyı çok sonra açtık, ancak babam ölmüştü" dedi.



Seda Güzel de "Belki kapıyı açsak babam yaşayacaktı, ancak bizi de öldüreceklerinden korktuk" diye konuştu.



Güvenlik güçlerinin, zanlı ya da zanlıların çevreyi çok iyi bildiği izlenimi edindiği, bu arada marketten iki karton sigara ve içki alındığını belirlediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Mehmet Güzel’in eşi Semra Güzel ile 5 kişi gözaltına alındı. Çevre sakinlerinin tefecilik yaptığını öne sürdüğü Güzel’in cep telefonunun kayıp olduğu bildirildi.

