Kocasert: Almanya'daki seçimlerin ardından ilişkilerin normalleşeceğini ümit ediyoruz

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İhracatçılar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Süleyman Kocasert, Gümrük Birliği\'nin güncellenmesinin Türkiye için önemli olduğunu, Almanya\'nın son dönemde Türkiye\'ye karşı takındığı bazı yorumların kabul edilebilirlik sınırlarını aştığını belirterek, ilişkilerin 24 Eylül\'de Almanya\'da yapılacak seçimlerin ardından tekrar normalleşeceğini ümit ettiklerini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, gerilen Türkiye-Almanya ilişkileri ve Gümrük Birliği Anlaşması\'nın güncellenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Süleyman Kocasert, Türkiye ile Almanya\'nın tarihsel yakınlığa ve dostane ilişkilere sahip iki ülke olduğunu, ancak son aylarda iki ülke arasındaki ilişkilerin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 35 milyar doları aştığını, geçen yıl en fazla ihracatın Almanya\'ya yapıldığını belirten Kocasert, \"24 Eylül\'de Almanya\'da genel seçimler gerçekleştirilecek. Merkel Hükümeti, bu seçimler öncesinde bazı muhaliflerin eleştirilerini bertaraf etmek adına sert çıkışlar gösteriyor. Bu durumun altında yatan sebeplerden birinin de muhalefete karşı elini güçlendirmek olabileceğini düşünüyorum. Takınılan tavır biraz da iç siyasete dönük olup, yaklaşan seçimlere ilişkin oluşturdukları politikanın bir parçası olarak değerlendirilse de, bu noktada Türkiye\'ye dönük bazı yorum ve tavırlar kabul edilebilirlik sınırlarını fazlasıyla aşıyor\" dedi.

Gümrük Birliği Anlaşması\'nın güncellenmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Kocasert, \"Avrupa Birliği, en önemli dış ticaret ortaklarımızdan biri konumunda. Yıllık ihracatımızın neredeyse yarısını Avrupa Birliği\'ne gerçekleştiriyoruz. Ticari ilişkilerimizin bu seviyede olmasında şüphesiz Gümrük Birliği Anlaşması\'nın payı oldukça büyük. Ancak 20 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan bu anlaşmanın güncellenmesi gerekliliğini Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak son derece önemsiyoruz. Gümrük Birliği Anlaşması\'nın güncellenmesi, hem ülkemiz, hem de Avrupa Birliği ekonomisine son derece olumlu katkılar sunacak olup, ülkemizin Avrupa Birliği ile olan ticaretinde bir kaldıraç etkisi göstereceği kanaatindeyim. Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci\'nin bu konuda gösterdiği çabalar için müteşekkiriz\" diye konuştu.

Almanya\'daki seçimlerin ardından ilişkilerin normalleşeceği ümidinde olduklarını söyleyen Kocasert, \"Avrupa Birliği\'nin en büyük ekonomisi olan Almanya ile son dönemde yaşanan tüm gelişmelere rağmen, iki ülkenin karşılıklı paydaşlıkları ve işbirliği de göz önüne alındığında 24 Eylül\'deki seçimlerin ardından tekrar normalleşeceğini ve Gümrük Birliği\'nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlayacağını ümit ediyoruz\" dedi.

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