-KOCASAKAL'DAN 'ERGENEKONCU' YANITI İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - İstanbul Barosu Başkanı avukat Ümit Kocasakal, 'Ergenekoncu ve darbeci baro'' şeklindeki söylemlerin yakışıksız, yanlış ve maksatlı olduğunu savunarak, ''Bu söylemler hiçbir şekilde İstanbul Barosunun hukuk mücadelesini gölgeleyemez'' dedi. İstanbul Barosunun 133. kuruluş yıl dönümü kapsamında mesleklerinde 25, 30 ve 35. yılını dolduran avukatlara plaket verilmesi dolayısıyla Kadir Has Üniversitesi Haliç Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kocasakal, maksatlı olarak İstanbul Barosuna yönelik birtakım söylemler olduğunu ileri sürdü. ''Ergenekoncu ve darbeci baro'' şeklindeki bu söylemlerin yakışıksız, yanlış ve maksatlı olduğunu savunan Kocasakal, ''Bu söylemler hiçbir şekilde İstanbul Barosunun hukuk mücadelesini gölgeleyemez. Bununla hukuki mücadele de veriyoruz. Hiç kimsenin İstanbul Barosuna dil uzatmasına izin vermeyiz. Bunlardan dolayı da biz yolumuzdan dönmeyiz'' dedi. Mesleğe yönelik çok ciddi saldırılar olduğunu, bunun başında ise ''Arabuluculuk'' denilen kurum geldiğini anlatan Kocasakal, şunları kaydetti: ''Bu arabuluculuğa biz ara bozuculuk diyoruz. Çok tehlikeli bir olay. Bu mesleğe çok büyük bir saldırıdır. Türkiye'de bu tuzağa düşmeyen bir tek İstanbul Barosu oldu. Bununla ilgili Ankara'da bir toplantı yapıldı. Biz Ankara'ya gitmeyi reddettik. Düşüncelerimizi de yazılı olarak diğer barolara gönderdik. Çünkü burada ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktiği var. Bu arabuluculuk, şeyhin, şıhın saptadığı bir grup avukatla birlikte bir kast oluşturma, çok hukukluluğun önünü açma girişimidir. Biz bu tuzağa düşmüyoruz. Arabuluculuk şu anda mevcut Avukatlık Kanunu'nda var. Varken niye bu şekilde getirmeye çalışıyorsunuz? Bununla kararlılıkla mücadele edeceğiz.'' Konuşmanın ardından mesleklerinde 25 yılını tamamlayan 260, 30 yılını tamamlayan 211, 35 yılını tamamlayan 155 avukata albüm şeklindeki plaketler verildi.