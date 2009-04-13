Koçarlı'da seçim iptal edildi

Aydın İl Seçim Kurulu, AKP'li Nedim Kaplan'ın 2 oy farkla kazandığı duyurulan Koçarlı ilçesindeki seçimin, zihinsel engelli 5 kişinin oy kullandığının tespit edilmesi üzerine iptal edildiğini açıkladı. İlçede, 7 Haziran 2009 tarihinde yeniden sandık başına gidilecek.



İl Seçim Kurulu, daha önce belediye başkanlığını AKP'li Nedim Kaplan'ın kazandığı duyurulan Koçarlı seçimi iptal etti. DP ve CHP ilçe teşkilatlarının itirazını değerlendiren kurul, seçimlerde vesayet altında olması gereken zihinsel engelli 5 kişinin oy kullandığını, bu durumun da sonuca etki ettiğini belirledi. Yasaya göre, Koçarlı'da 7 Haziran 2009'da yeniden sandık başına gidileceği bildirildi. Karar ilçede şok etkisi yarattı.



Mazbatasını alıp günlerdir gelen çiçekleri ve tebrikleri kabul eden, törenlere belediye başkanı sıfatıyla katılmaya başlayan AKP'li Nedim Kaplan, kararla sarsıldı, “İtiraz hakkımız yok. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Tabiki üzgünüz. Ama süreci beklemek zorundayız. Şu an yapacak hiçbir şey yok” dedi.



Geçen hafta, görevini, seçimi kazandığı duyurulan AKP'li Nedim Kaplan'a devreden Koçarlı eski Belediye Başkanı ve CHP adayı Cengiz Şen ise “Tabiki bu karara çok sevindim. Hak yerini buldu. İki oyla seçimi kaybetmiştim. Bu da beni çok üzmüştü. Yeniden seçime gidilecek, Koçarlı halkı inşallah iyi bir karar verir. Hakkıyla seçimi kazanan belediye başkanı olsun” diye konuştu.



Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ilk sonuçların ardından AKP'li Nedim Kaplan'ın, CHP adayının 4 oy önünde seçimi kazandığı açıklanmıştı. CHP ve DP'nin itirazı üzerine sandıklar yeniden sayılmış, bu kez oy farkı 2'ye düşmüş, ancak sonuç değişmemişti. Sonrasında ise DP ve CHP teşkilatlarının, zihinsel engellilere oy kullandırıldığı yönündeki itirazını değerlendiren Seçim Kurulu kesin kararı vermiş oldu.



Bu kararın ardından, belediye meclisinde yapılacak seçimle, üyelerden birinin seçime kadar başkanlığı yürütmesi bekleniyor. (DHA)

