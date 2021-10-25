Koçarlı Tırmanma Yarışı'nda “en iyi zaman” tartışması: Bir yarışmacı, AKP’li milletvekilinin birinciliğine itiraz etti

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde dün düzenlenen tırmanma yarışının ödül töreninde en iyi zamanı AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in yaptığının ilan edilmesi ortalığı karıştırdı. En iyi zamanı kendisinin yaptığını söyleyen yarışmacı Kemal Şener ile organizasyon yetkilileri arasında tartışma yaşandı.

Koçarlı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) ve Koçarlı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Koçarlı Tırmanma Yarışı'nda en iyi zaman krizi yaşandı. Adnan Menderes Kent Ormanı içerisinde oluşturulan 4,5 kilometre uzunluğundaki parkurda 5 kategoride yapılan yarışa, aralarında AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in de bulunduğu toplam 17 sporcu katıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Ralli'nin tamamlanmasının ardından en iyi zamanı AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in yaptığının ilan edilmesine Kemal Şener isimli yarışmacı itiraz etti. “Bütün yarışlar içerisinde en iyi zamanı ben yaptım” sözleri üzerine AYOSK Başkanı Mithat Diker'le Kemal Şener arasında tartışma yaşandı. Gerginlik diğer yarışmacıların araya girmesiyle son buldu.

Yarışmanın birincileri

5 kategoride yapılan yarışlarda, kadınlar kategorisinde Merve Akyıldız, 4. kategoride Göktuğ Tuncay, 3.kategoride Erdal Oral, 2. kategoride Mithat Diker ve 1. kategoride AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim birinci oldu.