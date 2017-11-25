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Kocaoğlu'nun eşinden fedakar öğretmenlere teşekkür

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de görev yapan iki fedakar öğretmen Birol Danışman ve Nazlı Ulutaş'ın öyküsünü gazetelerden öğrenip çok etkilenen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr

25 Kasım 2017 14:42

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de görev yapan iki fedakar öğretmen Birol Danışman ve Nazlı Ulutaş\'ın öyküsünü gazetelerden öğrenip çok etkilenen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, Menderes ve Bayraklı\'ya giderek onlara emek ve özverileri için teşekkür etti.
Öğretmenler Günü\'nde, İzmir\'deki iki öğretmen, gösterdikleri özveri ile herkesin haklı takdirini kazandı. CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da, öykülerinden çok etkilendiği bu iki öğretmen Nazlı Ulutaş ile Birol Danışman\'ı okullarında ziyaret etti. Menderes\'teki Sancaklı Ahmetçik İlkokulu\'nda hem müdürlük hem öğretmenlik yapan Nazlı Ulutaş ile Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde okuyan 16 yaşındaki kas hastası öğrencisi Samet Karaköse\'yi 3 yıldır kendi aracıyla okula götürüp getiren fizik öğretmeni Birol Danışman\'ın \'Öğretmenler Günü\'nü kutlayan Dr. Kocaoğlu, gazetelerde okuduğu haberlerden çok duygulandığını dile getirerek, \"Başöğretmenimiz Atatürk olmasaydı, böyle okullarda okuyamayacaktık. Böyle güzel öğretmenler, böyle değerler yetişemeyecekti\" dedi. Dr. Kocaoğlu, öğretmenlere emek ve özverileri için ayrıca teşekkür etti.
\"ONLAR SİZİN ELİNİZDE ŞEKİL ALIYOR\"
Menderes\'in Sancaklı Köyü\'nde bulunan Sancaklı Ahmetçik İlkokulu\'nda farklı yaşlardaki 15 öğrencisini 1\'den 4\'e kadar birleştirilmiş tek sınıfta okutan Nazlı Ulutaş\'tan okulun eksiklerini öğrenen Dr. Türkegül Kocaoğlu, ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Türkegül Kocaoğlu hem Nazlı hem de Birol öğretmene, \"Öğretmen toplumun en büyük değeridir. Öğrenciler ise onların yoğurduğu bir hamur. Onlar sizin elinizde şekil alıyor. O yüzden öğretmenlik kutsal bir meslek, rol modeldir. Ben de bir çocuk hekimi olarak çocuklara karşı daha hassasım\" diye konuştu.

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