Kocaoğlu'ndan karanfilli kutlama

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, sabah erken saatlerde toplu taşıma araçlarına binerek, kadınlara karanfil dağıtıp, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nü kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlarla birlikte Mavişehir istasyonunda tramvaya bindi. Kocaoğlu, hem tramvaydaki hem de istasyonlardaki kadın yolculara karanfil dağıttı. Kocaoğlu ardından bindiği Karşıyaka-Konak vapurunda ve sonrasında Konak Meydanı\'nda karşılaştığı kadınlara çiçek verip, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nü kutladı.



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