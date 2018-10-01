Kocaoğlu: Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek, aday değilim (5)

AK PARTİ: BİZİM STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRMEZ

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yerel seçimde yeniden aday olmayacağını açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:

\"Aziz Kocaoğlu’nun aldığı kararın kendisi için hayırlı olmasını diliyorum. İzmir’de neyi yapıp yapamadığını halkımız en iyi şekilde değerlendirecektir. Aziz Bey’in ‘değişim gerekli’ sözüne katılıyorum. 31 Mart’ta Kocaoğlu’nun başkanlığıyla birlikte aynı zamanda CHP’nin İzmir’deki iktidarını da sonlandıracağız. Böylece İzmir’de değişimi en güzel şekilde yapmış olacağız. Kocaoğlu’nun ardından CHP’den aday olacak kişinin de kente umut vaat edeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu iş, bir ekip anlayışıdır. Aziz Kocaoğlu’nun aday olup olmaması, Ak Parti olarak bizim çalışmalarımızı ve seçim stratejimizi değiştirmez. Biz tüm politikamızı ve söylemimizi, İzmir’in ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın taleplerine göre belirliyoruz. Bu noktada adayın kim olacağı bizi etkilemez. Tüm hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz.\"

İZMİR, (DHA)



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