Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi (4)

\'KURULTAY TARTIŞMASI ENERJİ KAYBI\'

İzmir\'de Narlıdere Belediye Başkanı CHP\'li Abdül Batur, 24 Haziran seçimlerinin ardından parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaparak, kurultay çağrılarının zamanlamasının doğru olmadığını vurguladı. Batur, şunları kaydetti:

\"24 Haziran seçimlerinden sonra partimizde başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları, hem partimiz hem de ülkemiz açısından son derece önemli olan yerel seçim öncesi partimize katkı yerine enerji kaybı ve ayrışma getireceği açık olup, zamanlaması doğru değildir. 24 Haziran seçimlerinde gerek Sayın Muharrem İnce\'nin performansı, gerekse Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ülke ve siyasi tarihimize demokrasi dersi veren hamleleri ve de siyasi tercihleriyle iktidarın Meclis\'te tek başına çoğunluk sağlamasının önüne geçilmiştir. Kasım ayında olası erken yerel seçim tartışmalarının yapıldığı bugünlerde partimizin olağanüstü kurultaya götürülmesinin, zaman ve enerji kaybına yol açacağı açıktır. İktidar, yerel seçim başarısından geçmektedir. Bugün partililerimiz olağanüstü kurultay hesapları içinde olmak yerine tek bir vücut halinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğu liderliğinde başarıya kilitlenmelidir.\"



İZMİR, (DHA)



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