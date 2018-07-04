Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi (2)

CHP\'DE MİLLETVEKİLLERİNDEN KOCAOĞLU\'NA TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, 24 Haziran seçimlerinin \'Cumhuriyet Halk Partisi\'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirdiği\' yönündeki açıklaması, kentte parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kocaoğlu\'nun sözleri için \"Çok talihsiz bir açıklama. Herkes kendi işine bakmalı. Bu partinin genel başkanlık sorunu yok. Bu partiyi yöneten ciddi bir devlet adamı ve ciddi kadrolar var. Bu kadrolar ile birlikte partinin mücadeleye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

Aziz Kocaoğlu\'nun açıklamalarına en sert tepkiyi ise CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır verdi. CHP İzmir İl Başkanlığı görevi sırasında da Kocaoğlu ile yıldızı hiç barışmayan Bayır, şunları söyledi:

\"Yavaş yavaş partinin il başkanını belirlemeye cesaret etmesi, ilçe başkanlarını ayağına çağırması, partinin PM\'ye girecek üyelerini, milletvekili adaylarını belirlemesi, ilçe belediye başkanlarını belirlemesi... Adam aslında kendini herkesin üstünde görüyor. Şimdi de genel başkanı belirlemek istiyor. Bunun yerel seçimlere 9 ay kala yapılması düşündürücü. Herkes kendi işini yapsın. Siyaset yapmak Aziz Bey\'in işi değil. Aziz Bey, seçilmiş belediye başkanıdır ve İzmirlilere hizmet etmesi gerekiyor.\"

\'ADAY GÖSTERİLMEYECEKTİ\'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun yerel seçimlerde bir daha aday gösterilmeyeceği için bu tür açıklamalarda bulunduğu iddiasını gündeme getiren Bayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İzmir’in ulaşım sorununu çözemeyen adam, partinin ulaşımını çözmeye çalışıyor. Genel merkezin 9 ay sonraki İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aziz Kocaoğlu değil. Bu açıklamalar buna işaret. Zaten aday gösterilmeyecekti. Genel merkez üstünü çizmişti. Şimdi çizildiğini bildiği için yeni bir yol açmaya çalışıyor. Yerine bırakacağı Alaattin Yüksel\'i de genel merkez çizmişti. İstediğini aday yaptıramayacak İzmir\'de. Seçime 9 ay var. Bunlar bize 4 ay kaybettirecek. Adayı ne zaman belirleyeceğiz, ne zaman sahaya ineceğiz ve nasıl sonuç alacağız? Partiyi düşünmüyor. Partiyi düşünen birisi değil. Kendini düşünen biri olduğu için selden kütük kapmaya çalışıyor. Biz nasıl onun genel sekreterini seçemiyorsak, bize seçtirmiyorsa, kusura bakmasın ama partinin genel başkanının kim olacağını da biz ona seçtirmeyeceğiz.\"

\'PARTİ ENERJİSİNİ KENDİ İÇİNDE TÜTKETMEMELİ\'

CHP’nin eski il başkanlarından olan ve son seçimde milletvekili seçilen Bedri Serter de \"Herkesin açıklaması kendisini bağlar. Bu kadar kısa zamanda herhangi bir kurultay kalkışmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Meclis çalışmalarında OHAL\'in kaldırılmasını, KHK\'ların çıkarılmamasını sağlamalıyız. Şu an kurultayı toplamanın anlamı ve gereği yok\" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise belediye başkanlarının ön seçim ile belirlenmesi önerisini yineleyerek, \"Şu anda CHP kendi içinde enerjisini harcamamalı. Herhangi bir kurultaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Asıl olan, yerel seçimlerin kazanılmasına yönelik yapılacak çalışmalardır. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışılmalı. Seçimlerde başarı kazanılması için başta büyükşehirler olmak üzere bütün ilçelerde belediye başkan adaylarını ön seçim ile üyeler seçmeli\" ifadelerini kullandı.

\'PARTİYE İHANET OLUR\'

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da yerel seçimlere kısa bir süre kala kurultay istemenin partiye ihanet anlamına geldiğini savunarak şöyle dedi:

\"Şu an kurultay zamanı değil. Yerel seçimler var önümüzde. Ona odaklanmamız gerekiyor. Koltuk sevdasına değil; CHP\'nin, partimizin sevdasına düşsün. Yerel seçimlere kısa süre kala kurultay isteyenler, partiye ihanet eder. Hem bu iş belediye başkanlarının işi değil. Belediye başkanları, kurultaya karar veremez. Herkes kendi işine baksın.\"



Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)



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