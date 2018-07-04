Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, \"24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi\'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır\" dedi.

CHP\'nin 24 Haziran\'da yapılan milletvekili genel seçiminde yüzde 22,64, Muharrem İnce\'nin ise cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 30,70 oranında oy alması, partide \'genel başkan değişikliği\' tartışmasına yol açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, partisindeki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kocaoğlu, açıklamasında, şunları kaydetti:

\"24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi\'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım.\"

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