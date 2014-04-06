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Politika

CHP'li Kocaoğlu: Kaybettiklerimizi de geri alacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında kendisine verilen oyların 27 ilçede rakip adaydan daha önde çıktığını söyledi

06 Nisan 2014 15:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerden oylarını artırarak çıktıklarını, hiçbir ilçede büyük bir oy kaybının sözkonusu olmadığını belirterek, kaybedilen ilçelerin 2019 seçimlerinde geri alınabileceğine inandığını ifade etti.

Bornova Belediye Başkanlığı görevine başlayan Olgun Atila'yı makamında ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin kamuoyunda çeşitli söylemlerin ortaya atıldığını ancak "hangi koşullarda bakılırsa bakılsın" İzmir'de başarılı olduklarını savundu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında kendisine verilen oyların 27 ilçede rakip adaydan daha önde çıktığını ifade eden Kocaoğlu, Torbalı, Kemalpaşa ve Kınık'ta MHP adayının kendisini kıl payı geçtiğini savundu.

Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu seçimden oylarımızı artırarak çıktık. Kaybedilen yerlerin nasıl kaybedildiğini masaya yatırıp değerlendireceğiz. Hiçbir ilçemizde büyük bir oy kaybı söz konusu değildir. Bayındır ve Tire'de CHP'nin 64 yıllık hasretini sona erdirdik. Bunları hesapladığımız zaman çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. İnanıyorum ki CHP kadroları 2019 seçimlerinde kaybedilen ilçeleri geri alacak güçtedir."

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