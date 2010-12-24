-KOCAOĞLU: İZMİRLİLER'İ RENCİDE ETTİ İZMİR (A.A) - 24.12.2010 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ''AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, İzmir için ''Eli yüzü kirli bir çocuk'' benzetmesini çok yadırgadığını belirterek, ''Bu sözler sadece beni değil 3,5 milyon İzmirli'yi rencide etti'' dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulunun 17. toplantısında konuşan Kocaoğlu, kurul toplantılarında siyasi konuşma yapmadığını ve yaptırmamayı yeğlediğini belirtti. Sözlerinin siyasi olarak değerlendirilmemesini isteyen Aziz Kocaoğlu, şunları kaydetti: ''Son dönemde bazı kesimler tarafından İzmir hakkında ısrarla negatif şeyler söyleniyor. Biz işin bu tarafıyla ilgileniyoruz. Bunu, 'A' ya da 'B' şahsının söylemesi önemli değil. İzmir, kendi zenginlikleriyle ayakta duran koskoca bir kent. İzmir'i eli yüzü, kirli bir çocuğa benzetmek, iktidar partisinin Genel Başkan Yardımcısı'na nasıl durur, oraya oturur mu, oturmaz mı? Bu benzetmenin, 3.5 milyon İzmirliyi, hepimizi rencide ettiğini düşünüyorum. İzmir kentini, semti olabilecek büyüklükte kentlerle kıyaslamak asla doğru bir yaklaşım değil. Bu kente böyle bir sıfat yüklemek, hele de bunu İzmir'in seçkin iş adamlarının derneğinde yapmak beni gerçekten üzdü, rencide etti. Aslında buna verilecek cevap çok basit. Şöyle bir gerçeğin de altını çizeyim: Bu eli yüzü kirli çocuğa benzeyen kent ve bu kentte belediye hizmetleri yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sayın Hüseyin Çelik'in Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde, İzmir'deki okulların neredeyse yarısı olan 550 tane okulun elini yüzünü temizledi. İZBETON şirketimizle 20 milyon liranın üzerinde harcayarak metropoldeki okulların yarısının her türlü ihtiyacını ve bakımını yaptık, bahçelerini düzenledik. Ben, bunun için Sayın Çelik'ten 'Başkan gelmiş, okulları yapmış' diye teşekkür beklerdim ama o böyle bir söylemi tercih etti. Bu kenti hırpalamaya kimsenin hakkı yoktur.'' Kentte son bir ay içinde yaşanan gelişmeleri anlatan Aziz Kocaoğlu, viyadüklerin limana inmesiyle ilgili çalışmaların 7-8 ay gibi bir sürede bitecek olmasının çok sevindirici olduğunu belirtti. Körfez temizleme sistemi üzerinde mutabık kalındığını ve çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kocaoğlu, Gaziemir'de yapılacak yeni fuar projesiyle ilgili, mimarlık ofisinin Şubat ayında arazinin kotlarını vereceğini ve Nisan başında inşaat ihalesine çıkılacağını açıkladı.