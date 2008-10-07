Kocaoğlu İzmir için aday oldu



İzmir’in Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın uygun görmesi koşuluyla, Büyükşehir Belediyesi bayrağını CHP’nin şemsiyesi altında daha yukarılara taşımak istiyorum” dedi.

Yazılı açıklama yapan Kocaoğlu, yaşamının en onurlu görevi olarak üstlendiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 4 yılı aşkın süreyi geride bıraktığını belirtti. Kocaoğlu, Ahmet Piriştina gibi “efsane” bir ismin zamansız vefatından sonra göreve gelmenin ve onun mirasına sahip çıkarak bıraktığı bayrağı daha da yukarılara taşımanın hiç de kolay bir iş olmadığını vurguladı.

“Kentin son 30 yıllık tarihinde kimsenin cesaret edemediği projelere başlamaktan hiç çekinmeyerek İzmir’in geleceği için risk aldım” diyen Kocaoğlu, şunları kaydetti:

“Yerine getiremeyeceğim hiçbir sözü vermedim. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, herkese eşit mesafede durmaya özen gösterdim. Maskeli balolar bana göre değildi. Her zaman göründüğüm gibi oldum. dimdik kaldım.”



