Kocaoğlu, iddialara tek tek yanıt verdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında hakkında dava açılan sanıklar arasında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Sadece belediye başkanlık sürecinde değil, hayatında hiç kimseyi tehdit etmediğini, kimseye kin gütmediğini" söyledi.

Kocaoğlu, birimlerin yaptığı ihalelere ilişkin soru üzerine, belediye birimlerinin kendi yetkileri çerçevesinde alımlarını yaptıklarını, bu ihalele dahlinin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Katıldığım tek ihale, moloz dökülmesiyle ilgili, dava konusu olmayan bir ihaledir. Bu, devlet kurumunun yaptığı bir ihaleydi. Ona da başkanlık yetkimi kullanarak, var olan tekeli kırmak için katılmıştım" dedi.

İddianamede, "ihalelerin bölündüğüne" dair iddialar da bulunduğunu hatırlatan Kocaoğlu, "Bunlar, bilirkişilerin ihale mevzuatını bilmemelerinden kaynaklanan konulardır. İhalelerin özüne inildiğinde, bu suçlamalara maruz kalan arkadaşlarım gerekli açıklamaları yapacaklardır" diye konuştu.

Kocaoğlu, duruşmada, bir sanık avukatının "cebir ve tehdit" uygulayıp uygulamadığı yönündeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben, değil belediye başkanlığı sürecinde, hayatım boyunca kimseyi tehdit etmedim, kimseye kin gütmedim. İşim gücüm, aileme, vatana, millete hizmet etmektir. Dünyaya da bunun için geldiğimi düşünürüm. Bugüne kadar ne ruhsatlı silahım oldu, ne çakı bıçağı taşıdım. İzmir'de en zor görevi yapıyorum. Buna rağmen silah bulundurma talebim bile olmamıştır, çünkü bunlarla işim olmamıştır."

Tutuklu sanıkların savunmalarına geçildi

Kocaoğlu'nun sorgusunun ardından davadaki tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

Tutuklu sanıklardan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç, savunmasında, yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunduğunu, ruhsal ve bedensel sağlığının bozulduğunu kaydetti.

Belediyede, başkandan sonra en yetkili kişi olduğunu belirten Genç, "Belediye teşkilatı suç işlemek için değil, hizmet üretmek için vardır" dedi.

Genç, "Ben hayatımın sonbaharında olan bir insanım. Ömrümden bir yıl çalınmıştır, bunun hesabını kim verecek?" diye konuştu.

Belediyedeki görevi doğrultusunda, yatırım harcamalarında 45 milyon lira, hizmet alımlarında 146 milyon lira, mal alımlarında ise 14 milyon lira tutarında ihaleye imza attığını kaydeden Genç, suç işleme kastı bulunmadığını savundu.

Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunmasında ise katlı otopark ihalesindeki tüm çabaların İZELMAN'ın ihaleyi kazanması durumunda, ortaya çıkacak kamu zararını önlemeye yönelik olduğunu söyledi.

Genç, "Buradaki tüm çabalar kamu yararı sağlamak içindir. Bunun da hileli davranış olmadığı ortadır. Hileli davranış hukuka, ahlaka aykırı bir şeydir. Kamu zararı görseydim, böyle davranmazdım" ifadesini kullandı.

Genç'in sözlü savunmasının ardından duruşmanın bugünkü bölümü sona erdi. Duruşma, yarın sabah saat 09.00'da diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.