Kocamustafapaşa'da bıçaklı ve sopalı saldırı ertesinde 'direniş iftarı' yapıldı

İstanbul Kocamustafapaşa'da geçen akşamki gerginliğin ardından dün akşam geniş katılımlı bir iftar düzenlendi. İftar öncesi yaşana küçük bir gerilim dışında semtte yeni bir gerginlik yaşanmadı.

Gezi protestoları sonrasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz için Fatih Kocamustafapaşa’da geçen düzenlenen yürüyüş sırasında yaşanan gerginlik sonrası bu gece geniş katılımlı bir iftar programı düzenlendi.

Dünkü yürüyüşe katılanlara ellerinde bıçak ve sopa bulunan bir grubun müdahalesinin ardından Kocamustafapaşa dayanışması ve Antikapitalist Müslümanlar’ın düzenleme kararı aldığı iftara bini aşkın vatandaş katıldı.

Cumartesi günü düzenlenmesi düşünülen program, dünkü gerginliğe bir cevap olması amacıyla bugüne alındı. İftara CHP’li Çetin Soysal, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocamustafapaşa forumuna saldırı: Ölüleri sayamazsınız!

İftar öncesinde mahalleli olduğu iddia edilen küçük bir grup iftara katılanları yakında cami olduğu ve çok fazla gürültü geldiği yönünde uyarmak istedi. Olası bir gerginlik çevre esnafının müdahalesiyle başlamadan sonlandırıldı.

Dünkü kavga ve gerilime rağmen bugün iftar alanında polisin hiçbir önlem almadığı ve resmi kıyafetli polislerin bölgede olmaması dikkat çekti.

İftarın ardından vatandaşlar çevre temizliği yaparak 22:00’de başlayacak halk forumuna hazırlık yaptı. Forumun başında konuşan Kocamustafapaşa Dayanışması sözcüsü “Dünkü saldırıdan sonra Kocamustafapaşa’yı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi. Sözcü, verdikleri destek için Antikapitalist Müslümanlar’a da teşekkür etti.