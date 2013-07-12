Kocamustafapaşa Forumu'na sopalı, bıçaklı saldırı

Kocamustafapaşa Dayanışması, Ali İsmail Korkmaz'ın hayatını kaybetmesi üzerine yaptığı yürüyüş sonrası bıçaklı ve sopalı bir grubun saldırısına uğradı.

Kocamustafapaşa Dayanışması dün akşam, Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ı andığı bir forum gerçekleştirdi.

Halkın yoğun katılım gösterdiği forumda saygı duruşu yapıldı, mum yakıldı ve anma yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşün ardından Kocamustafapaşa Meydanı'nda marşlar söylenirken elinde bıçak ve sopa olan 15-20 kişilik bir grup halka saldırdı.

Saldırıda ciddi bir yaralanma olmadığı belirtilirken, yaşananlar bir kişi tarafından videoya kaydedildi.

Kocamustafapaşa Dayanışması'ndan çağrı

Kocamustafapaşa Dayanışması, Facebook üzerinden yaptığı bir açıklamayla 'Yeryüzü Sofraları'nın bu akşam Kocamustafapaşa Meydanı'nda kurulacağını, sonrasında da 22:00'de basın açıklması yapılacağını duyurdu. Açıklama şöyle:

Bu akşam (12 Temmuz Cuma) saat 20:00'de "Yeryüzü Sofraları" Paşa meydanında kurulacaktır. İftar sonrası 22:00'de basın açıklaması yapacağız. İstanbul'un bir çok forumu da gelip destek sunacaklar, tüm dostları Paşa'ya bekliyoruz.

Bu akşam bize destek olmak için, Yoğurtçu, Abbasağa, Bakırköy ve Antikapitalist Müslümanlar Forumları ve daha bir çok forum Paşaya geliyorlar. Bilmeyenler için ulaşım:

1) Eminönü, Taksim, Beyazıt'tan 35 nolu otobüs son durak;

2) Çapa, Fındıkzade, Şehremini üzerinden 10 dk yürünerek;

3) Metrobüs ile Cevizlibağ'a gelinip taksi ile 5 dkda gelinebilir;

4) Tren çalışıyorsa Samatya durağı;

5) Sahil yolundan gelecek arkadaşlar da Samatya'dan gelebilirler.

Antikapitalist Müslümanlar'dan dayanışma çağrısı

Antikapitalist Müslümanlar da, Facebook üzerinden yaptıkları bir açıklamayla Kocamustafapaşa Forumu'yla dayanışmak için 'Yeryüzü Sofrası'nı bu akşam Kocamustafapaşa Meydanı'nda kurma çağrısı yapmıştı. Açıklama şöyle:

Haydi dayanışmaya… Azığını, sofranı al da gel… Halkın yeryüzü sofraları Kocamustafapaşa'da....

Dün Kocamustafapaşa forum üyesi kardeşlerimiz, Ali İsmail Korkmaz’ın ölümü üzerine yaptıkları protesto esnasında bıçaklı saldırıya uğramışlardır. Yalnız olmadıklarını göstermek ; ekmeğimizi , yüreğimizi birleştirmek için, gelin hep birlikte Yeryüzü sofrasını Kocamustafapaşa Meydanı'nda faşizme karşı kuralım…

Tarih/saat : 12 Temmuz 2013 / 20.30

Yer: Kocamustafapaşa Meydanı