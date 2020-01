"Kocamla ilişkin var" dedi; boğazını keserek öldürdü

İzmir'de 31 yaşındaki Anıl T., kocasıyla ilişki yaşamakla suçladığı komşusu 33 yaşındaki Memnune C.'yi boğazını keserek öldürdü. Memnune C.'yi ziyarete gittiği ablasının evinde kızı 15 yaşındaki A.C.'nin gözleri önünde boğazını keserek öldüren Anıl T. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Annesini kanlar içerisinde görün A.C., çığlık atarak yardım isterken, olay yerine gelen sağlık ekipler, Memnune C.'nin olay yerinde can verdiğini belirledi.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Buca Koop. Mahallesi 1408 Sokak Numara 1’deki apartmanda meydana geldi. Konak İlçesi Toros Mahallesi’nde oturan evli ve 3 çocuk annesi Memnune C., lise öğrencisi kızı A.C.’yi de yanına alıp söz konusu adreste oturan ablası Nuray T.’yi ziyarete geldi. İddiaya göre 3 çocuk annesi Memnune C. ile telefonla konuşan Anıl T. kısa süre sonra aynı adrese geldi. 8’inci oturan Nuray T.’nin oturduğu daireye çıkan Anıl T., kapı önünde eşi ile ilişki yaşamakla suçladığı Memnune C. ile tartışmaya başladı. Ardından Anıl T., yanındaki bıçakla, kızının gözü önünde Memnune C.’yi boğazını keserek ağır yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, katil zanlısı Anıl T. koşarak apartmandan çıktı. Olaya tanık olan A.C.’nin çığlıklarını duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartmandan koşarak çıkan genç kız, gözyaşları içinde çevredekilere, komşuları Anıl T.’nin annesini bıçakladığını söyledi.

Olay yerinde can verdi

Daireye gelen sağlık görevlileri, boğazının büyük bölümü kesilen Memnune C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan katil zanlısı Anıl T. ise olay yeri yakınlarında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Memnune C.’nin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kocasıyla ilişkisi olduğu iddiası

Ev kadını olduğu öğrenilen Memnune C.’nin kocasının, yaklaşık 4 ay önce, Anıl T.’nin kocasıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla boşanma kararı aldığı öğrenildi. Bu tarihten itibaren Memnune C.’nin lise öğrencisi kızıyla yakınlarının evinde kalmaya başladığı belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.