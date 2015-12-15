"Kocamın katiliyle cinayeti çözmek için evlendim"

Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Şaban B. cinayeti ile ilgili davada sanık ifadeleri dinleyenleri şoke etti. Davada tanık olarak dinlenen ağabey Nurettin B. "Bu olayın ardından yengem, kardeşimin katil zanlısı Mehmet E. ile evlendi. Yengem bana, ’Cinayeti çözmek için Mehmet ile evlendim. Bana Şaban'ı kadın çorabıyla boğarak öldürdüklerini anlattı’ iddiasında bulundu.

DHA'nın haberine göre, Samsun’un Tekkeköy İlçesi Çırakman Mahallesi’nde oturan 3 çocuk babası Şaban Bayri, 1996 yılında hayvan otlatmadan döndüğünde 45 yaşındaki Mehmet E. ile eşini uygunsuz halde gördü. Bayri, bunun üzerine E.’nin kardeşi 41 yaşındaki Musa E.'nin yanına giderek gördüklerini anlattı. Bir araya gelen eşi 48 yaşındaki Habibe B., Mehmet ve Musa E., Şaban B.’yi öldürmek için plan yaptı.



Musa E., Şaban B.’yi içki içmeye davet ettikten sonra bir otomobile binip ıssız bir yerde alkol almaya başladı. Aynı bölgede gizlenen Mehmet E. de arka koltuktan, ön koltukta oturan B.’yi boğararak öldürdü. Daha sonra ağabey ve kardeş 1.5 metre derinliğinde bir çukur kazıp, cesedi buraya attı ve benzin döküp yaktı. Ardından cesedi gömen iki kardeş, bölgeden ayrıldı.

İlk itiraf eşinden geldi

Cinayetin ardından Habibe B. jandarmaya giderek eşinin kayıp olduğunu söyledi ve daha sonra Mehmet B. ile birlikte yaşamaya başladı. 2001 yılında Habibe B. jandarmaya giderek, eşinin kayıp olmadığını, Mehmet ile kardeşi Musa E.’nin onu öldürdüğünü söyledi. Savcılığa götürülen kadın, daha sonra burada ifade değiştirip birlikte yaşadığı Mehmet’in kendisini dövdüğü için bu iftirayı attığını söyleyince dosya kapandı. Bu gelişmelerin ardından Habibe B. 2006 yılında Mehmet E. ile resmi nikah yaparak evlendi.

İkinci itiraf katil zanlısının kardeşinden





Jandarma Habibe, Mehmet ve Musa E.’yi takibi bırakmadı. Geçen yıl Kasım ayında jandarmaya giden Musa E., vicdan azabı çektiğini belirterek, "Ağabeyim Mehmet ile Habibe arasında gönül ilişkisi vardı. Şaban, bunları evde uygunsuz halde yakaladıktan sonra aramız iyi olduğu için bana gelip olayı anlattı. Bu olayın ardından Habibe, ağabeyim ve ben öldürmek için plan yaptık. Şaban’ı öldürdükten sonra çukur kazıp içine attık ve benzin döküp yaktık" diyerek cinayeti itiraf etti.

Jandarma bu ifadeyi Cumhuriyet Savcılığı’na bildirerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Savcının talimatıyla olay yerine götürülen Musa E., cesedin gömüldüğü yeri gösterdi. Bunun üzerine mısır ekili arazideki kepçe yardımıyla kazı yapıldı. Kazıda, Şaban B.’ye ait olduğu öne sürülen kemik parçaları ile kıyafet kalıntıları bulundu. Sorgulanan 3 şüpheli, ’Canavarca hisle cinayet işlemek, cinayeti planlamak ve bu suça iştirak etmek’ suçlarından tutuklandı.

"Cinayeti çözmek için Mehmet ile evlendim"

Samsun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan ve mahkeme heyeti tarafından suç vasfının değişme olasılığı bulunmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Habibe E., bugünkü duruşmaya katılmazken tutuklu 2 kardeş sanık duruşmada hazır bulundu. Öldürülen Şaban B.’nin kız kardeşleri 47 yaşınrdaki Asiye A. ve 50 yaşındaki Nigar G. tutuklu sanıklardan davacı ve şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık Mehmet E., "Şaban ölmeden önce Habibe ile ilişkim yoktu. Kaybolduktan 1 yıl sonra ilişkimiz başladı. Çoluğuna çocuğuna kimse sahip çıkmayınca ben sahip çıktım" dedi

Kardeşi Musa E. ise, ağabeyinin yalan söylediğini savundu. E., "Arabanın içinde, benim yanımda Şaban B.’yi öldürdü" diye konuştu. Duruşmaya katılan öldürülen Şaban B.’nin ağabeyi Nurettin B. mahkeme heyetinden söz alarak, "Kardeşim kaybolduktan 3-4 ay sonra Mehmet, Habibe ile birlikte yaşamaya başladı. Habibe bir gün benim yanıma gelip, ’cinayeti çözmek için Mehmet ile evlendim. Mehmet bana Şaban’ı kadın çorabıyla boğarak öldürdüklerini söyledi’ dedi. Yengemin eşi kaybolduktan sonra Mehmet ile yaşamasını kabul etmedik. Evlerine gittiğimizde annesi bizi kapıdan kovdu. Kardeşimin katillerinin cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu. İfadeleri alan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.