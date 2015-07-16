Adana'da yaşayan bir kadın kendisine eziyet ettiğini iddia ettiği kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Emine Yıldırım isimli kadın olay sonrasında polisi arayarak, “Kocamı öldürdüm, gelin beni teslim alın” dedi. Bu olay akıllara geçtiğimiz hafta yine Adana’da kendisini fuhuşa zorladığını iddia ettiği kocasını öldüren Çilem Karabulut’u getirdi.

DHA’nın haberine göre; kocasının sürekli kendisine eziyet ettiğini iddia eden Emine Yıldırım (38), 45 yaşındaki eşi Halil Yıldırım’ı uykusunda av tüfeği ile vurarak öldürdü. Adana’nın Kozan ilçesinde yaşanan olay sonrası, 2 çocuk annesi kadın, “daha fazla dayanamadım ve vurdum” diyerek polise teslim oldu.

Halil Yıldırım ile eşi Emine Yıldırım gece sahura kalktı. Yemeklerini yedikten sonra yatan çiftten Emine Yıldırım, saat 05.00 sıralarında kalkarak evdeki tek kırma av tüfeği ile yatakta uyuyan eşinin başına bir el ateş etti.

Eşini öldüren, Emine Yıldırım komşusuna giderek, “Kocam bana eziyet ediyordu. Kocamı vurdum, çocuklarım size emanet, iyi bakın” dedi. Daha sonra telefonla aradığı eşinin akrabalarına da kocasını öldürdüğünü söyleyen Emine Yıldırım, son olarak polisi arayıp “Kocamı öldürdüm, gelin beni teslim alın” dedi.

Olay yerine giden polis, eve girdiğinde Halil Yıldırım’ın yatakta cesediyle karşılaştı. Yıldırım’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Eve gelen Halil Yıldırım’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Halil Yıldırım’ın yaklaşık 1 aydır eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği ve bu nedenle de sık sık tartıştıkları iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu olay, Adana’da son bir hafta içinde gerçekleşen ikinci koca cinayeti oldu. İlk olay 9 Temmuz’da Seyhan ilçesinde meydana gelmiş, Çilem Karabulut eşinin kendisini fuhuşa zorladığı için öldürdüğünü iddia etmişti. Karabulut adliyeye sevk edilirken de "Hep kadınlar mı ölecek biraz da erkekler ölsün" demişti. Her iki olayda da kadınların eşlerinden işkence gördüklerini iddia etmeleri ve cinayeti işledikten sonra polisi arayarak, teslim olmaları dikkat çekti.