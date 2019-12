-KOCAMAN ZİRVE İÇİN UMUTLU İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligde Konyaspor, Galatasaray, Bursaspor ile yapacakları maçları kazanmaları halinde, ilk yarıyı zirvede tamamlayabileceklerini söyledi. Can Bartu Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Kocaman, milli maç arasına kazanarak girdikleri için yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, ''Ancak önümüzde 3 kritik maç var. 3 maçı da kazanırsak ligin ilk yarısını zirvede bitirmeye aday takımlardan biri oluruz'' dedi. -OYUNCU SEÇİMİ- Aykut Kocaman, çok sıkıntılı dönemlerden geçtiklerini, Şampiyonlar Ligi ön eleme ve Avrupa Ligi maçlarında ana kadroya ulaşmada sıkıntıları olduğunu söyledi. Davranışlarında ve kadro seçiminde çok büyük değişiklikler olmadığını bildiren Kocaman, ''Oyuncuları genel olarak form durumlarına göre zaman zaman da davranışlarına göre seçmeye çalışıyorum. Davranışları derken, antrenmanlardaki reaksiyonları, kendi aralarındaki ilişkileri kastediyorum'' ifadelerini kullandı. -''YOUNG BOYS MAÇLARI RUHUMUZDA İZ BIRAKTI''- Aykut Kocaman, sıkıntılı dönemlerinde en çok Young Boys maçlarının kendilerinde iz bıraktığını belirterek, ''Ruhumuzda en çok iz bırakan maçlar, Avrupa Şampiyonlar Ligi elemelerinde Young Boys ile yaptığımız maçlar oldu. Hem şahsım için hem de kulübümüz için Avrupa'dan elenmek, daha büyük sıkıntı yarattı'' şeklinde konuştu. -''ŞAMPİYON OLACAĞIZ''- Aykut Kocaman, bu sene şampiyon olacaklarını, ancak bunun geçen sene son maçta kaçan şampiyonluğu unutturmayacağını söyledi. ''Bu sene şampiyon olacağız, buna inanıyorum'' diyen Kocaman, sözlerini ''Bu takımın bu güce var. Bu sene şampiyon olsanız dahi, Trabzonspor maçında kaçan şampiyonluğun hep izi olacaktır. Fenerbahçe gibi egemen takımların son maçta şampiyonluğu yitirmesi her zaman derin izler bırakır'' diye sürdürdü. -''NİANG-GÜİZA KIYASLAMASI DOĞRU DEĞİL''- Yeni transfer Niang'ın başarılı performansının hatırlatılıp, Kezman-Güiza gibi forvetlerle kıyaslama yapmanın doğru olmayacağını savunan Aykut Kocaman şöyle devam etti: ''Şu anda Niang başta olmak üzere diğer oyuncularla ilgili doğru tespit görünüyor, ama yarın aynı oyuncular aynı uyumu, verimi alamayabilirsiniz. Niang-Güiza kıyaslaması doğru olmayabilir. Güiza ve Kezman gibi oyuncuların kariyerlerine baktığınızda çok gol atan başarılı oyuncular. Burada uyumsuz olmaları, o transferlerin başarısız olduğu anlamına gelmemeli. Transferde doğrular da olacaktır, yanlışlar da olacaktır. Çünkü insana yatırım yapılıyor. Bunun tersini söyleyecek futbol adamı ya kendisini pazarlıyordur, ya da karşıdaki insanları kandırmaya çalışıyordur. Güiza 27 atıp geldi, İspanya'da 27 gol atıp gelmiş bir oyuncu için 'yanlış transfer' denemez, ama 'uyum sağlayamadı' denebilir.'' -''GÜİZA SEZON BAŞINDA YANLIŞ YAPTI'' Aykut Kocaman, İspanya'da tedavi olan Güiza'nın kesin dönüşüyle ilgili bir takvim olmadığını bildirdi. İyi antrenman yapan ve kulübün kurallarına uyan her oyuncuya kapısının açık olduğunu vurgulayan Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Buna Güiza da dahil. Güiza, sezon başında yanlış yaptı, ama sürekli yanlışın üzerine gitmenin bir anlamı yok. Güiza, iyi antrenman yapıp, iyi form tutarsa 10 yabancıdan oynamaya aday 6 oyuncu arasında olabilir.'' -''TRİBÜNLER ENERJİLERİNİ TAKIM İÇİN HARCASIN''- Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçında tribünlerin kendisi için tezahürat yaptıklarının hatırlatılması üzerine, tribünlerin enerjilerini takım için harcamalarını istediğini söyledi. Kendisinin ve taraftarların takımın başarılı olmasını istediğini kaydeden Kocaman, ''Taraftarlardan enerjilerini her zaman takımın performansının artması için harcamaları benim için daha anlamlı. Ben de tribünler de onu istiyor. Takım daha önemli'' diye konuştu. -''DİA VE STOCH'UN SAVUNMA DİRENÇLERİ ÇOK YÜKSEK DEĞİL''- Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra isteksiz görünen Stoch ile henüz bir görüşme yapmadığını söyledi. Stoch'un kendisinin ne düşündüğünü anladığını düşündüğü için bu oyuncuyla görüşme yapmadığını belirten Kocaman, ''Bu tip durumlarda biraz zaman geçtikten sonra konuşmak daha doğru. Bunu kendisinin anlaması lazım. Öyle olmadığını görürsem konuşmakta ve uyarmakta fayda olacaktır'' dedi. Dia ve Stoch'un farklı oyuncular olduğunu vurgulayan Aykut Kocaman, şunları kaydetti: ''İkisinin de benzer yönlerinden biri savunma dirençleri çok yüksek değil. Bunu arttırmaları gerekiyor. Stoch ilk geldiği dönemlerde bu konuda duyarlı gibi görünüyordu. Fakat son dönemlerde hücum kafasında biraz daha yer ediniyor. Ancak çok genç oyuncu. Dia nispeten daha tecrübeli ve fizik olarak da daha yeterli. Onu Stoch'tan ayıran önemli faktör, Dia topla daha uzun mesafeyi daha süratli giden bir oyuncu. Rakipler için önlem alma açısından zor bir oyuncu. Stoch da dar alanda çabuk hareket eden bir oyuncu. O da takıma girdiği zaman iki tane çok çabuk hareket eden oyuncuya sahip olacağımı hayal ediyorum.'' Aykut Kocaman, top kullanma isteği ve becerilerinin arttığını ifade ederek, ''Sezon başında basit top kayıpları benim en çok yakındığım şeydi. Basit top kayıpları Kasımpaşa maçındaki gibi artarsa rakip çok atak yapıyor. Gençlerbirliği maçındaki gibi olursa daha az oluyor'' diye konuştu. -''OYUNCULAR ANTRENMANDA İSTEKLİ OLMALI''- Aykut Kocaman, bir soru üzerine, yabancı oyuncularla bir problem yaşadığını düşünmediğini söyledi. Bütün oyunculardan birtakım çok basit şeyler istediğini ifade eden Kocaman, ''Bunu yapma gayretinde olanlar ve düzeltme yolunda olanlarla benim hiçbir problem yok. Futbol, dünyanın en güzel işi. Hem top oynanan hem para kazanılan bir meslek. Oyuncuların antrenmanda istekli top oynamaları lazım. Bunu başaran oyuncularımla bir sorunumuz olmaz. Benim zaten problemim yok. Yabancı oyuncuları sorduğunuz için söylüyorum, ama tüm oyuncuların antrenmanlarda daha istekli olması gerekiyor'' diye konuştu.