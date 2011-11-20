-Kocaman: Türk futbolunun dengesi bozuldu İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, ''3 Temmuz'da Türk sporu ve futbolunun dengesi, tebrik etmek lazım çok güzel bir şekilde bozuldu'' dedi. Kocaman, Eskişehirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirip soruları yanıtladı. Fenerbahçe'nin çok duygusal maçlar oynadığı ifade edilerek, özellikle rakipleri 10 kişi kaldıktan sonra konsantrasyonunun neden bozulduğu sorusuna verdiği yanıtta Kocaman, ''3 Temmuz'dan beri öyle bir süreçten geçiyoruz ki sadece Fenerbahçe değil Türk futbolu da dengesi bozulmuş durumda. Bence bu psikolojinin hem bizim üzerimizde hem de bütün takımlar üzerinde daha çok olumsuz etkisi oluyor'' ifadelerini kullandı. -''Emre'yi sorun olarak görmüyorum''- Kocaman, Emre Belözoğlu'nu maçlarda yaşadığı gergin halleri nedeniyle bir sorun olarak görüp görmediği sorusuna verdiği yanıtta, ''Emre'yi bir sorun olarak görmüyorum. Gördüğüm andan itibaren beraber olmanın da bir anlamı yok'' dedi. Bu yöndeki soru üzerine, Türk futbolunun içinde bulunduğu şartlar nedeniyle yaşanan gerginlik ve sıkıntıların üzerine, Hırvatistan ile yapılan milli maçında yaşananların da eklendiğini anlatan Kocaman, Türkiye-Hırvatistan maçları sürecinde yaşananlara eleştiriler getirerek özetle şöyle konuştu: ''Fenerbahçe'de oynayan oyunculara biraz daha fatura kesildi demeyelim ama faturanın büyük kısmı bu tarafa doğru geldi. Emre de bunlardan birisi. Bunlar bir şekilde insan. Bazen Emre de dahil olmak üzere bu insanların, oyuncuların sıkıntıları olabiliyor. Bu konularda bizim yapmamız gereken olayları kavramak ve ona uygun davranışlar göstermek. Hırvatistan maçından sonra bizim oyuncularımıza gelen oklar, 2-3 gün sonra sakatım deyip ikinci maçta oynamayan oyunculara doğru dağılsa bu oyuncular biraz daha moralli ya da soğukkanlı hale gelirlerdi. Şu aşamada bu şikayeti dile getirmek zorundayım. Oyuncularımı korumak zorundayım. Hem Fenerbahçe'ye karşı hem oyuncularıma karşı birazcık yargısız infaz oluyor.'' -''Transfer yapmayı çok istiyorum''- Kocaman, gol yollarındaki sıkıntı nedeniyle devre arasında transfer isteği olup olmadığı sorusuna, ''Transfer yapmayı çok istiyorum'' yanıtını verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü transferle ilgili soruyu, ''Böyle bir düşüncemiz var. Kulübün bu konudaki olanaklarını ben de merak ediyorum. Ortak bir yere varabilirsek transfer yapmak açıkçası çok istiyorum ön tarafa. Sadece nitelik olarak değil aynı zamanda nicelik olarak da sayısal olarak da böyle bir transfere ihtiyacımız var'' şeklinde yanıtladı. -Emre-Gökhan tartışması- Kocaman, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak özetle şu değerlendirmeyi yaptı: ''Biraz önce dengelerin bozulduğundan bahsettim. Ancak dengeler yerindeyken de pek çok takımda bizim takımda olduğu gibi oyuncular arasında tartışmalar olabiliyordu. Bu oyun sert bir oyun, sinirlerin çok kolay bir şekilde gerilebildiği bir oyun. Esas olan artarak sürmemesi, dozajında ve tadında kalması.'' Kocaman, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Abdullah Avcı ile ilgili soru üzerine de, Avcı'nın zor bir görevi devraldığını belirterek, ''Bugünkü şartlar hem büyük takımların teknik direktörlüğünü hem de milli takım teknik direktörlüğünü iğneli fıçı haline getiriyor. Abdullah Avcı'ya önce şans sonra da başarılar diliyorum'' değerlendirmesini yaptı.