Kocaman: Maçın sonuna eklenen süre yanlış, verilmeyen 3 penaltı var

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın oynandığı Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki tarafın da galibiyete yakın olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Ancak iki taraf da değerlendiremedi. Maçın son 15 dakikalık bölümünde karşılaşma bizim adımıza kontrol edilemez bir hal aldı. Öne geçmek için fırsatlar yakaladık ancak biz de Galatasaray gibi golü bulamadık. Bugün bir tekrar daha yaşadık. Net bir şekilde maçın skoru bizim işimize gelmiyor. Bizim dışımızdaki 3 takımın işine geliyor. İçeride Beşiktaş'la oynayacakları için Galatasaray, buradaki beraberliğin iyi olduğunu düşünüyordu. Maça gelen hakem de aynı şeyi düşünüyordu galiba. Beraberliğin bozulmaması için elinden geleni yaptı. Çok net şekilde görünüyor bu. 3 tane net penaltı var. Feghouli'nin Neustadter'e yaptığı harekete görmeme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Dirar'a sarı kart gösterdi. Gri bir pozisyon. Ama aynı sarı kartı diğer tarafa göstermiyor. Geçen senelerdeki gibi aynı şeyler devam ediyor. Ben bunları dillendiriyorum. Dillendirdikçe de kötü adam oluyorum. İkinci yarıda son derece net bir şekilde Serdar, Soldado'ya künde atıyor. 4 hakem var sahada. 4 hakemin de görmeme ihtimali, bu kadar tecrübeli hakemin bunları atlamış olmasını anlamıyorum. Bu arada mutlaka Galatasaray'la ilgili de atladığı kararlar vardı. 0-0'lık bir Galatasaray maçı vardı ve Sabri, Dia'nın üzerine çıkmıştı ama bu hakem yine görmemişti. Bugün taraftar son derece istekliydi. Onlar da durumun biraz farkındalar. Hem bizimle ilgili hem de hakemlerle ilgili durumun farkındalar. Puan anlamında kalan 8 maçı kazanmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Bunun da yeterli olduğunu söylemek güç. Rakiplerimizin de puan kaybını beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Verilmeyen 3 tane penaltı var"

Şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Kocaman, "Kayseri'ye kazanmak için gideceğiz. Önce kendi maçınızı kazanıp ardından rakiplerin maçlarına bakmanız gerekiyor. Bugün gayret açısından oyunculara bir şey söyleyemem. Karşımızdaki takım da ligin lideri olan Galatasaray. Kuvvetli oyuncuları var. Böyle bir takım karşısında maçı kendi tarafımıza çevirebilmek için son derece gayretli oynadık ve bundan sonra da aynı gayretle devam edeceğiz. Herkesin kendine ait oyun yorumu var. Bizim 5, 6'ya yakın gol pozisyonumuz vardı. Verilmeyen 3 tane penaltı var. Fenerbahçe'nin sürekli aynı yerlerde dolandırılmasından insan sıkılıyor. Bu oyun böyle bir oyun değil. Sadece merkezdeki 2 oyuncuyla bu oyunu tarif etmek garip kalıyor" dedi.



"Hakemler hatanın ötesinde işler yapıyor" diyen Kocaman, "Hakemlerin yaptığının yıllardır hata olduğunu söylemek iyimserlik ve saflıktır. Artık ben hata olduğunu düşünmüyorum. Benim tespitim, geçen yıllarda da bunların olduğu şeklinde. Özellikle benim dönemlerimde daha da yoğunlaşıyor bu durum" diye konuştu.

"Gol yollarında problem yaşamıyoruz"

Gol yollarında problem yaşamadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'ın ligi bırakmış Karabük karşısında attığı 7 golü düştüğümüz zaman, bu takım Galatasaray'la birlikte en fazla gol atmış olan takım. Kendi sahamızda puan kaybettiğimiz Gençlerbirliği ve Akhisar maçlarında 4 gol attık ancak bu 2 maçta 1 gol yedik. Bizim attığımızdan çok anlamsız yediğimiz goller bizi geride bıraktı. Bunların ardından kaygılı vuruşlar daha çok artıyor. Kayıpların ortaya çıkaracağı hasarlar daha da artıyor. Bizim kaçırdığımız gollerden ziyade, hatalarımızdan kaynaklı yediğimiz goller daha öne çıktı. Esas itibariyle oyunu tarif etmek gerekirse, kendi doğrularımın temelini atıp, oyuncu kalitesiyle ilgili problem varsa bunları telafi etmek. Şapkadan tavşan çıkaran oyuncuların yaptıkları daha çok öne çıkar. Bu doğaldır çünkü taraftarların da isteği bu yöndedir. Ancak antrenörlerin de durumu kontrol etmek ve oyunu daha doğru oynayan oyuncularda ısrar etmesi kadar doğal bir durum yoktur" dedi.

"Seçimin etkisi olmadığını söylemek iyimserlik olur"

Fenerbahçe'deki seçim sürecine dair konuşan Aykut Kocaman, "Seçimin kulübün ve takımın üzerinde etkisinin olmadığını söylemek iyimserlik olur. Defterin ortasından konuşmak gerekirse, puan durumuna bakıldığında bizim çok formda olduğumuz söylenemez. Bu, farkında olmadığımız bir durum değil. Takım nasıl bütüncül olmalıysa, kulübün de taraftar konusunda bütüncül olması gerekiyor. Taraftar birbirine paralel gidiyor" şeklinde konuştu.

"Yıldırım atandığı anda maçı idare edeceği izlenimine kapıldım"

Bülent Yıldırım'ın bu maça atanacağını duyduğu anda karşılaşmayı idare etmeye geleceği izlenimine kapıldığını belirten Aykut Kocaman, "Ben hakemlerle ilgili bireysel olarak yorum yapmıyorum. Ben hakemleri, bu davranış biçimine yönelten durumdan bahsediyorum. Her meslek grubunun içinde, antrenörler ve futbolcular da dahil olmak üzere, meslek ahlakından uzak insanlar vardır. Bu hakemler, antrenörler ve futbolcular içinde vardır. Ben bunu söylemek istemiştim zamanında. Hakemlerin hepsinin kötü olduğunu söylemek yanlış. Ben onları hatalı karar vermeye iten güçten bahsediyorum. Hepsi zor iş yapıyor. Bu Bülent Yıldırım için de geçerli. Bülent Yıldırım'ın bu maçı idare etmeye geldiğini anladım. Bu sonuç Fenerbahçe dışında herkese yarıyordu. 3 tane net penaltı vardı maçta. Daha önce Alper'i oyundan attı ve ben o maçta faulü Alper'in lehine verdiğini sandım. Bugün de Giuliano'nun Fernando'ya girişi yüzde 100 kırmızı karttı" açıklamasını yaptı.

"Maçın sonuna eklenen süre yanlış"

Karşılaşmanın sonuna eklenen sürenin yanlış olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, "Son resmi maçta 7 dakika uzatma oldu, kupa maçında 10 dakika uzatma oldu, bugün bizim hesapladığımız 12-13 dakikaydı. Sadece 6 oyuncu değişikliği oldu. Bu bizim gözlemimizdi" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar ile ilgili konuşan Kocaman, "Fenerbahçe'nin bütünlükte olduğunu söylemek zor. Bu maçta nispeten gerçek Fenerbahçe gücünün yüzde 60'ını gördük. Burada daha evvel de teknik direktörlük yaptım ve yıllarca futbol oynadım, bu taraftarın gücünü biliyorum. Bu bütünlüklü hal olmadığı zaman maçları yönetenler, atamalar yapanlar da bundan etkileniyor" diye konuştu.



Son olarak hakemler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aykut Kocaman, "Futbol dünyasının en donanımlı meslek grubu hakemlerdir. Eğitimle, yönetebilme sanatlarıyla öne çıkıyorlar. Futbolcular ve antrenörlere göre daha eğitimli durumdalar. Ancak bazı maçlardaki yönetimlerine göre ya daha çok maç alıyorlar ya hiç maç alamıyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.