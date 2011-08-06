Kocaman: İnsanın moralini bozan ve dağıtan bir ortamdı

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticileri Metris Cezaevi’nde ziyaret ettiklerinde, Yıldırım’ın kendilerine moral verdiğini söyledi.





Aykut Kocaman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman sonrası basın mensuplarıyla sohbet etti.



Kendisi ve bazı oyuncuların Metris Cezaevi’ne ziyaret için gittiklerinin hatırlatılması üzerine Kocaman, şöyle konuştu:



"Orada herkes bir kişiyi görebiliyor. Dört kişi gittik, hepimiz ayrı bir yöneticimizle görüştük. İnsanın biraz moralini bozan ve dağıtan bir ortamdı. Orada bulunmak gerekiyor. Genel olarak bu tip durumlarda ziyaret yapılması gerekiyor. Girdiğimiz anda oyuncuları da beni de dağıttı. Orada görmemeliydik. Orada olmamalıydık. Ben başkanla görüştüm. Başkan bize orada moral verdi."

'Aklıma bile gelmiyor'



Futbol Federasyonunun kulübe ceza verme ihtimalini düşünüp düşünmediği sorusuna Kocaman, şöyle yanıt verdi:



"Aklıma bile gelmiyor artık. Hiç aklımdan bile geçirmiyorum. Bir dönem kafamızın içinden geçti. Şu anda böyle bir şey yok. Bütün hazırlıklarımızı 9 Eylül’de başlayacak Süper Lig ve 13-14 Eylül’deki Şampiyonlar Ligi’ne göre yapıyoruz. Ortama bakarak bu düşüncelerimi söylüyorum. Olması gereken ve inandığım da bu. Bir hafta 10 gün içinde karar verilecek. O kararın da futbolumuz ve Fenerbahçe için doğru olması en büyük dileğim. Şu inanca sahibiz, 9 Eylül’de lig başlıyor. 9 Eylül’de sahaya çıkacakmış gibi hazırlanıyoruz."



Kocaman, 15 Ağustos gibi yurt dışı kampına gitmeyi planladıklarını ve 3 hazırlık maçı oynamayı hedefledikleri vurguladı.

'Futbolcular iyi geldi'



Aykut Kocaman, iznin ardından futbolcuların İstanbul’a iyi geldiklerini ifade ederek, "Uzun yıllardır ağustos ayında ilk kez tatil yaptı Türk futbolu. Fenerbahçe daha fazla tatil yaptı. Diğer takımlar Avrupa kupaları nedeniyle erken başladı. Bizim 5 haftalık periyodumuz var. Futbolcular iyi bir şekilde geldi. Bazıları milli takıma gitti. 11-12’sinden itibaren tam takım olarak bir araya geleceğiz. Hem fiziksel hem ruhsal hem de zihinsel olarak hazır olacağımızı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.



İstikrarı oluşturmanın zor, korumanın daha da zor olduğunu anlatan Kocaman, "Çok sıkıntılı bir periyodun ardından düzelen bir takım haline geldik. İstediğimize yakın transfer hamlesini yaptık. Her şey yolunda görünürken, bir anda her şey silbaştan oldu. Şimdi tekrar tekrar yaralarımızı onarıp bıraktığımız yere doğru gidiyoruz" dedi.

Emenike konusu



Emenike’nin Spartak Moskova takımına transfer olması konusuna da değinen Kocaman, şöyle devam etti:



"Emenike, bir yabancı oyuncu için yabancı bir ülkede yaşamasını düşünmediği bir olayla karşılaştı. Yaşadığı günler de her insan evladı için çok kolay hazmedilecek bir durum değil. Bunun etkisinde kaldı. Bununla beraber yaşadığımız olayların getirdiği bir durum var. Fenerbahçe’nin de ihtiyaçları var. Bu iki unsur bir araya geldi ve Emenike’nin transferi gerçekleşti. Emenike, en çok istediğim futbolculardandı. Devam etmesini isterdim."



Kocaman, yeni transfer olup olmayacağı sorusunu, "Önümüzdeki günler berrak bir hale geldiği gün yüzümüzü dışarıya çevireceğiz. Şu ana kadar yüzümüz içimize dönüktü. Berraklaşma olunca yüzümüzü dışarıya çevireceğiz. Takıma katılanlar da ayrılanlar da olacaktır" diye yanıtladı.

'Süper Lig geçen senelere göre yüksek şiddette olacak'



Aykut Kocaman, Süper Lig’in kalitesinin geçen yıllara göre daha da artacağına işaret ederek, "Bizim için iki güçlü platform olacak. Süper Lig geçen senelere göre çok daha yüksek şiddette olacak. Galatasaray atılım yaptı, Beşiktaş iyi, Trabzonspor, Bursaspor, Gaziantepspor iyi takımlar kurdu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. İki sert platformda yer alacağız. İç dünyamızı toparladıktan sonra yüzümüzü dışarıya çevireceğiz" diye konuştu.

'Fenerbahçe bana ihtiyaç duyduğu sürece buradayım'



Sözleşmesiyle ilgili bir soruya da teknik direktör Aykut Kocaman, "Ben istendiğim sürece burada olacağımı söyledim. Fenerbahçe bana ihtiyaç duyduğu sürece buradayım" diye yanıt verdi.



Kocaman, sarı-lacivertli taraftarların Fenerbahçe muhabirlerine yönelik tepkilerine ilişkin ise şunları söyledi:



"Medyada art niyetli haberler yapanlar vardı, sadece haber yapanlar vardı. Fenerbahçe taraftarlarının sağduyulu davranacaklarına inanıyorum. Fenerbahçe taraftarı yasal platformlar içinde tepki verebilir, ancak bu tepkinin muhabirlere yönelmesi doğru değil. Artık aklın duyguların önüne geçtiği bir sürece geçtik. Taraftarımıza bu konuda, özellikle muhabirlere karşı anlayışlı olmaları gerektiğini söylüyorum."