-KOCAMAN: İDDİAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 yenen takımının, şampiyonluğu sezon sonuna kadar kovalayacak bir görüntüyü ortaya koyduğunu ifade etti. Kocaman, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, arka arkaya zorlu rakiplerle maç yaptıkları bir dönem içinde olduklarını belirterek, ''Benim için test maçı gibi görünen, sınav maçı gibi görünen bir maç oynayacaktık bu akşam. Rakibimiz ligin en organize, disiplinli takımlarından bir tanesiydi. Bu maç herkes için bir sınav maçı olacaktı. Maçın başındaki çabuk gelen gol, hem maça olan bağlantımızı artırdı, hem bütün Fenerbahçe grubunu maça biraz daha ortak etti, daha iştahlı hale getirdi. Bunu sonuna kadar sürdürmeyi başardık'' dedi. Sahada mücadele gücü son derece yüksek bir takım görüntüsü olduğunu anlatan Kocaman, ''Zaman zaman sportif anlamda saldırgan görüntüsü vardı. Son dakikalarda topun bizde kalma süresini artırabilirdik. Hızlı hücum yapma isteği nedeniyle Kayserispor'a pozisyon verdik. Bu tip durumları da tedavi edebilirsek son maçın son düdüğüne kadar şampiyonluktaki iddiamızı sürdürebileceğimiz kanısındaydım'' diye konuştu. Kocaman, şu anki tablonun son derece güzel olduğunu vurgulayarak, ''Bu tabloyu önce korumak sonra da sürdürmek gerekiyor. En önemlisi şu anda var olan değerlerimizin farkına varmak ve korumak. Takım, şampiyonluğu maçın en son düdüğüne kadar kovalamamıza yetecek kadar malzeme veriyor'' ifadesini kullandı. Kocaman, futbollarını etkileyen en önemli faktörlerden birisinin de futbolcuların saha içinde birbirlerine verdiği destek olduğuna dikkati çekti. Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Önder Turacı'nın iki kulüp arasındaki anlaşma gereği bu akşamki maçta oynamamasını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya Kocaman, ''Polemik bizim yaşamımızın en önemli ortak noktalarından birisi. Polemiği çok seviyoruz. Öylesi de öbür türlü de çok açık oluyor. Ben genel olarak oyuncuların oynamasından yana olan bir insanım. Ama bir şeyin altını çizerek söylüyorum, polemiğe çok açığız'' yanıtını verdi. Kazanma duygusunun bütün sporcular ve takım için en önemli duygulardan birisi olduğunu kaydeden Kocaman, ''Bunu grup olarak yakalayabilmek önemli. 9 puanlık fark vardı, rakiplerimizin puan yitirmesi gerekiyordu. Bu kadar kısa sürede puan kayıplarının olmasının ekstra motivasyon sağladığını söylemek mümkün'' diye konuştu. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarına yarın sabah basına kapalı antrenmanla başlayacak. -KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞOTA- Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçta mağlubiyeti erken kabul ettiklerini söyledi. Şota, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, henüz 2. dakikada gol yedikten sonra 20 dakika toparlanamadıklarını belirterek, ''Sonra toparlandık, 2 pozisyon bulduk, ama gol atamadık'' dedi. İkinci yarıda gelen golden sonra mağlubiyeti kabul ettiklerini ifade eden Şota, ''İkinci yarıda 2. golü yedik, mağlubiyeti erken kabul ettik. Hoca olarak mutlu değilim. Burada oynamak kolay değil, hata yaparsanız Fenerbahçe gibi bir rakip affetmez'' diye konuştu. Kayserisporlu futbolcu Serdar Kesimal da golü erken yediklerine dikkati çekerek, ''İlk 20 dakika gol yemeseydik, buradan farklı skorla ayrılabilirdik. İkinci yarının başında Fenerbahçe 2. golü atınca, 2-0'dan maçı çevirmek kolay değildi'' ifadesini kullandı. Bu arada, maçta uzatmalar oynanırken, 4. hakem Mete Kalkavan, Kayserispor antrenörü Gerardus Van Der Lem'i yedek kulübesinden gönderdi.