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Spor

Kocaman: Hakemin baskı altında kaldığını hissettim

Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri derbi maçta iyi mücadele ettiklerini ancak son dakikada yaptıkları hatayla mağlup olduklarını söyledi

04 Mart 2013 00:54

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada iki takımın da kazanmak için kıyasıya mücadele ettiğini belirterek, ''Son ana kadar iki takım da çok istedi. Kazanabilmek adına her şeyi yaptık. Yeteri kadar pozisyona girdik. Pek çoğunu değerlendiremedik. Son dakikada, pek çok şey doğru giderken bu seviyede olmayacak bir hatayla mağlup bitirdik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum'' diye konuştu.

Hakemin yönetimiyle ilgili bir soru üzerine Kocaman, şöyle konuştu:

''Genç bir hakem. Gelecekte çok iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Bugün hatalar yapmış olabilir. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Beşiktaş'ın gol için iki seçeneği gözüküyordu. Birincisi duran toplardı. Her şey iyi giderken duran toptan gol yedik. İkincisi hızlı ataklardı. Son saniyede cümbür cemaat gol atmaya giderken gol yedik. Dolayısıyla biz bu kadar hata yaparken, tarihi bir maçta, Beşiktaş'ın BJK İnönü Stadı'ndaki son maçında tribünler tıka basa dolmuş, hakemin baskı altında kalması kadar doğal bir şey yok. Hakemin biraz baskı altında kaldığını hissettim, ancak daha büyük hatayı biz yaptık.''

Aykut Kocaman, bir gazetecinin ''Yaptığınız değişiklikler orta sahayı çökertti diyebilir miyiz?'' sorunu üzerine ''Tam tersi. Maçı neredeyse kazanıyorduk. 2-2'den sonra arka arkaya pozisyonlar yakaladık. Kornerden dönen topa bir oyuncumuz vurup, gol atsaydı farklı olurdu. Bu görüşe katılmıyorum'' ifadelerini kullandı.

Kocaman, maç 0-0 berabere giderken yüksek kaliteleriyle rakibe üstünlük sağladıklarını anlatarak, ''Beşiktaş golü yedikten sonra yüksek baskı uyguladı. 1-0'ı yakaladığımız ana kadar oynadığımız oyun bütün stadı susturmuştu. İkinci golü aramada zafiyet gösterdik'' diye konuştu.

-''Son maçın son düdüğüne kadar her türlü çabayı göstereceğiz''

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin son düdüğe kadar şampiyonluk şansını kovalayacağını söyledi.

Şampiyonluk yolunda hiçbir Fenerbahçeli'nin geri adım atmak gibi bir niyeti olmadığını vurgulayan Kocaman, ''Fenerbahçe üç kulvarda da iddiasını sürdürecek. Son maçın son düdüğüne kadar her türlü çabayı göstereceğiz'' dedi.

Kocaman, bir gazetecinin maçtan sonra sarı-lacivertli futbolcular Egemen Korkmaz ile Gökhan Gönül arasında kavga yaşandığını söylemesi üzerine, ''Futbol böyle bir oyun. Zaman zaman tatsızlıklar olabilir. Ciddi bir şey yok'' diyerek sözlerini tamamladı

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