03.03.2013 90 +3 ve Beşiktaş...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gülen taraf, son dakikada Olcay'ın Fener'in kalesine havalandırdığı golle Beşiktaş oldu. 5 golün kalelere buluştuğu derbide, Kartal, sahasında ağarladığı Kanarya'yı 3 -2 mağlup etti.

Hakem: Mete Kalkavan

Beşikataş'ın ilk 11'İ: McGregor, Hilbert, Sivok, Ersan, Gökhan Süzen, İbrahim Toraman, Veli, Fernandes, Olcay, Holosko, Niang

Fenerbahçe'nin ilk 11'İ: Volkan, Gökhan Gönül, Bekir, Egemen, Ziegler, Cristian, Emre, Meireles, Kuyt, Sow, Webo

Yıldrım maça gelmedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, derbiye gelmezken, sarı-lacivertli kulübü başkanlık seviyesinde başkan vekili Abdullah Kiğılı temsil etti. Bazı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski yönetici Ali Koç da Fenerbahçe yönetim kafilesiyle derbiye geldi. Kiğılı, stada girişte, BJK İnönü Stadı'nda tarihi bir derbi oynanacağının ifade edilmesi üzerine, “Tarihi bir stat, hatıraları var. İnşallah iyi oynayan kazansın” dedi.

Galatasaray'ın bu hafta puan yitirdiğinin hatırlatılması üzerine de Kiğılı, “İnşallah biz kazanırız” ifadesini kullandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nu, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş protokol tribünü girişinde karşıladı. Ateş, yaptığı kısa açıklamada, “Centilmenlik içerisinde geçsin ama Beşiktaş bu maçın favorisi. Bu maçı almak istiyoruz. Hayırlısıyla BJK İnönü Stadı'nı güzel bir şekilde kapatacağız” diye konuştu.

Oğuzhan ve Necip iyileşti

Sezonun ikinci yarısında kendi evindeki 3 lig maçında da berabere kalan Beşiktaş, büyük taraftar desteğiyle Fenerbahçe’yi yenip, stadındaki son derbiden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Siyah beyazlı takımda sakatlıkları süren Almeida, Dentinho, Uğur Boral, İsmali Köybaşı ve Mustafa Pektemek karşılaşmada görev yapamayacaklar. Tedavileri tamamlanan Oğuzhan ve Necip ise maç kadrosunda yer alacaklar. Ancak teknik direktör Samet Aybaba’nın iki genç oyuncuya da ilk 11’de forma şansı vermesi beklenmiyor.

İnönü'de Müslüm Gürses unutulmadı

İnönü Stadyumu'ndaki derbi öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar bugün hayatını kaybeden Müslüm Gürses şakıları ile ünlü sanatçıyı andı.

Dolmabahçe bauram yeri gibi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Dolmabahçe adeta tarihi günlerinden birini yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, günün erken saatlerinden itibaren BJK İnönü Stadı'nın bulunduğu Beşiktaş ilçesine gelmeye başladı. Taraftarlar, formaları ve bayrakları ile Beşiktaş sokaklarını bayram yerine çevirdi ve tezahüratlarla maçın havasına girmeye çalıştı.

Beşiktaş Çarşı'da bir araya gelen taraftarlar da meşaleler yakıp, şarkılar söyleyerek, maç saatini beklemeye başladı. Dolmabahçe ve BJK İnönü Stadı önünde toplanan taraftarlar da stat kapıları açılana dek şarkılar söyleyip tezahüratlar yaptı.

Olağanüstü güvenlik önlemleri

BJK İnönü Stadı'nda oynanacak son derbi olma özelliği taşıyan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için olağanüstü güvenlik önlemleri uygulandı. BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşma için 900 özel güvenlik ve 1527 polis görev yaptı. Ayrıca, stat içinde polis kamerası ve stat kamerası ile tespit çalışması yapıldı.

Kartal Yuvaları'na büyük ilgi

Siyah-beyazlı taraftarlar, BJK İnönü Stadı'nda oynanan son derbi maç öncesi Beşiktaş ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazalarına büyük ilgi gösterdi. Stattaki mağazalar ile ürünlerin satıldığı TIR önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, takımlarının ürünlerini almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Karaborsacılar işbaşında

Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen derbi maç öncesi karaborsacılar yine işbaşındaydı. Karaborsacılar, Beşiktaş ilçesi ve stat çevresinde 3-4 katı fiyata bilet satmaya çalıştı.

Fenerbahçe taraftarı yok

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide konuk Fenerbahçeli taraftarlar, BJK İnönü Stadı'nda takımlarını destekleyemedi. Dört büyük kulübün kendi arasında yaptığı protokol gereğince, sarı-lacivertli taraftarlar stada alınmadı.

Medyanın ilgisi

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbiye medya da büyük ilgi gösterdi. Tarihi maçta 170 gazeteci ile saha içinde 100'e yakın foto muhabiri görev yaptı.

2 maç sonra cezasız derbi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2 maç sonra bir derbi, cezasız oynandı. Geçen sezon Süper Final Grubu'nda BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşma Beşiktaş'ın cezası, bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maç ise Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynanmıştı. Bu derbiyle birlikte 2 maç sonra Beşiktaş ile Fenerbahçe cezasız bir derbide karşılaşmış oldu.

Olaylar çıktı

Güvenlik güçleri, stat çevresindeki Beşiktaş taraftarları arasında tansiyon yükselince biber gazı kullandı. Polislerin sıktığı biber gazı, rüzgarın da etkisi ile stat içine kadar geldi.

Isınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular, sıkılan biber gazlarından etkilendi. Sarı-lacivertli futbolcular, öksürerek hemen soyunma odasına girdi.

Kısa bir süre içeride bekleyen Fenerbahçeli futbolcular, yeniden sahaya çıkarak ısınmaya devam etti.