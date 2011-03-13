Kocaman: Çok Mutluyuz

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, rakipleri Trabzonspor'un kazandığı haftada Konyaspor maçında 3 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un 1 gün önce kazanmasının ardından, Konyaspor maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade ederek, ''3 puan aldığımız için çok mutluyum'' dedi.



Konyaspor'un açık bir futbol ortaya koyduğunu anlatan Aykut Kocaman, şöyle devam etti: ''Konyaspor'un kaybedeceği bir şey yoktu. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Buradan alacağı her puan ekstra puan olacaktı. Son derece açık oynadılar, bizi de açtılar. Amacımız bu oyun karşısında hızlı hücumlarla 2. golü bulmaktı. Çok net gol pozisyonlarına girdik, ancak 2. golü çok geç bulduk ve maçı kazandık.'' Kocaman, Galatasaray ile yapacakları derbi maçtan da galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, ''Şimdi kalan 9 maç içinde bizi tekrar şarj edecek, yarıştaki iddiamızı çok daha yükseğe çıkaracak, Galatasaray deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyoruz'' diye konuştu.





'ETKİLEMEYECEK DEMEK BİRAZ FAZLA İYİMSERLİK OLUR'



Aykut Kocaman, son günlerde verilen demeçlerin takımı etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine, ''Safiyane yanıtla 'etkilemeyecek' demek mümkün. Ama Türkiye, ortam, futbol, bunu yapanların nedenlerini bir araya getirdiğiniz zaman mutlaka etkileşimler olacak. Lehimize mi, aleyhimize mi bunu yapanların lehine mi aleyhine mi olacak bunu zaman gösterecek. 'Etkilemeyecek' demek biraz fazla iyimserlik oluyor'' diye konuştu.





TWITTER UYARISI



Kocaman, futbolcuların internette twitter kullanırken dikkatli ve kontrollü olmaları gerektiğini kaydederek, ''Oyuncular twitter'i kullanırken, takımları ve rakipleri için biraz daha dikkatli ve saygı çerçevesinde bulunmaları daha akıllıca ve mantıklı olur'' dedi. Uzun süre sonra ilk 11'de oynayan Stoch'un maçta pozisyona girmek açısından yeterliliğinin yüksek olduğunu, ancak bunları değerlendiremediğini anlatan Kocaman, Dia'nın yerine Slovak oyuncuyu tercih etmesiyle ilgili olarak ''Stoch uzun zamandır takımdan ayrıydı, takımın içine gelmesi gerekiyordu. Konyaspor'un çok açık yapısı vardı, bu oyun yapısı içinde Stoch, Dia'ya göre daha sonuca gidecek oyuncu gibiydi. Yeteri kadar pozisyon yakaladı, ancak değerlendiremedi'' ifadelerini kullandı.





EMRE'NİN YARIN MR'I ÇEKİLECEK



Fenerbahçe'de 81. dakikada sakatlanan Emre'nin tesislerde kontrolden geçeceği, tecrübeli oyuncunun yarın MR'ının çekileceği bildirildi. Fenerbahçe, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacak.





VURAL: BİR TAKIMIN BÖYLE GOLLER YEME LÜKSÜ YOK



Konyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçında yaptıkları bireysel hatalara tepki gösterdi. Vural, Fenerbahçe karşısında çekinen değil, oyuna ortak olan taraf olarak mücadele etmeyi planladıklarını vurgularken, ''İki önemli aktör Emre ve Alex'in katkısını azaltmaya çaba gösterdik. Bunda etkili de olduk. Ancak savunmadan çıkarken yaptığımız top kayıpları bize büyük sıkıntı yarattı. Profesyonel liglerde bir takımın böyle goller yeme lüksü yok. Yerse de yerine 2 tane atabilmeli'' diye konuştu. Maç sonrası oyuncularıyla kısa bir görüşme yaptığını aktaran Vural, onlara, ''Yenilmeyi kabul etmek gibi bir durumda olamazsınız. Önümüzde 9 maçımız daha var dediğini'' ifade ederek, ''Benim çocuklarımda maalesef böyle bir bezginlik, terk etmişlik var. Bunu toparlamamız lazım. Bu bir karakter meselesi. Oyuncu karakteri yenilgiyi reddetmeyi gerektirir. İnşallah Medical Park Antalyaspor maçı çıkışımız olur. O maçta olası bir galibiyetin moraliyle, bizim için milli maç arası büyük bir fırsat olabilir. O dönemde takımla ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Trabzonspor maçı öncesi Antalya'da 10 günlük kampımız olacak. Devamında, düşündüğümüz tarzda bir gelişme olur ümidimizi taşımak istiyoruz'' şeklinde konuştu.





'POTANSİYELİMİZ NE MÜSAADE EDİYORSA.!



Konyaspor'un gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla ilgili yöneltilen bir soruya Yılmaz Vural, kadro yapılarına dikkat çekerek, ''Elimizdeki imkanlar ve oyuncu potansiyeli bize ne müsaade ediyorsa, onu yapmaya çalışıyoruz. Çıkıp oynayacak biz değiliz. Elimizde bir kadro var. Göreve geldikten sonraki 4 maçımda neredeyse herkesi oynattım. Elimizde olanları kullanma gayretimiz var. Elimizde bir sihirli değnekle iş yapma gayretindeyiz'' yanıtını verdi. Vural ayrıca, toplantının bir an önce bitmesi için gayret gösteren federasyon görevlisine sinirlenirken, ''Zaten bizi zorla buraya getiriyorsunuz, sonra da hızlandırmaya çalışıyorsunuz. Bırakın ne soracaklarsa sorsun insanlar'' diye tepki gösterdi. Öte yandan, Konyasporlu futbolcu Murat Tosun, Fenerbahçe maçının zor olacağını bildiklerini belirterek, ''Elimizden geleni yapmak istiyorduk, ama bu kadar basit hatayla bir şey başarmaya imkan yok. Bizim için son 9 hafta çok zorlu geçecek'' derken, Fenerbahçe'yi beklediklerinden biraz daha düşük seviyede bulduklarını kaydetti. Yeşil-beyazlı ekipten Alvaro Peres ise ''Buraya gelirken amacımız en kötü 1 puan alabilmekti. İyi bir durumda değiliz. Buradan alacağımız puan ileriye daha olumlu bakmamızı sağlayacaktı. Bugün rakiplerimiz de kazandı. Bireysel hatalar üzerinde çok çalışmıştık, hocamız bu konuda uyarılarda bulunmuştu. İlk golü yine böyle yedik. Biz ligde kalmak istiyoruz ve bu hedefimizde çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

