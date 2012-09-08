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Spor

'Kocaman, Alex'i kendisine rakip görüyor'

Alex de Souza'nın hocasıyla ilgili söylediği iddia edilen son sözler, krizi daha da derinleştirebilir

08 Eylül 2012 13:32

Cruzeiro'nun sportif direktörü Mattos; Alex'in Kocaman'la yaşadığı krizin nedenini kendisine "Beni rakibi olarak görüyor. Kendisinin yerine F.Bahçe'ye teknik direktör olacağımı düşündüğü için beni göndermek istiyor" şeklinde aktardığını bildirdi.

F. Bahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'la soğuk savaş yaşayan Alex de Souza'nın hocasıyla ilgili söylediği iddia edilen son sözler, krizi daha da derinleştirebilir.

Alex'in Kocaman'ı hedef alarak söylediği ileri sürülen sözleri aktaran kişi ise Brezilya'nın Sao Paulo bölgesinin spor gazetesi Spordeportes'in muhabiri Gustova Andrade. Andrade, Alex'in ocak ayında Cruzeiro'ya döneceğini açıklayan başkan Gilvan de Pinho Tavares ile röportajı yapan gazeteci. Kendisine, Alex için konuşulanların daha fazlası olup olmadığını sorduk. Anlattıkları, Alex-Aykut Kocaman krizine daha da ışık tutarken, gündemi ise sarsacak cinstendi.
 

Brezilya'ya dönmek için her şeyi yapacağını söylemiş


İşte Andrade'nin aktardıkları: "Cruzeiro Sportif Direktörü Alex Mattos, Alex'le sürekli görüşüyor. Mattos birçok kez bize Alex'in mutsuz olduğundan bahsetti. Dönmek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Başkanın kendisine çocuk gibi davranmasından, azarlamasından, koçunun kendisini rakip olarak görmesinden, kıskanmasından rahatsız olduğunu söylüyor. Koçunun onu kendi yerine teknik direktör olacağını düşündüğü için göndermek istediğini söylüyor."
 

İstesin, şimdi bile gider


Superdeportes'in muhabiri Gustavo Andrade, Cruzeiro Başkanı Gilvan de Pinho Tavares'i çok umutlu gördüğünü belirterek, "Alex de Souza'nın Cruzeiro'ya dönmesi ocak ayını bile bulmayabilir" dedi. Brezilya'da transfer sezonunun kapandığını hatırlattığımız Andrade, "Brezilya Ligi takımları bonservisi elinde olan futbolcuları transfer edebilirler. Alex, eğer Fenerbahçe'yle sözleşmesini feshederse Cruzeiro'ya gelebilir" bilgisini verdi. Brezilyalı muhabir, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Deivid de Souza örneğini göstererek, "Deivid, Flamengo tarafından sözleşmesini feshedilince serbest kaldı ve transfer mevsimi kapanmasına rağmen Coritiba'ya gitti" şeklinde konuştu.

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