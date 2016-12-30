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Yaşam

"Kocam troll hesabından 2 bin 700 kadınla mesajlaşıyor"

Kocasına boşanma davası açan kadın 10 milyon lira tazminat istedi

30 Aralık 2016 10:35

Mimar A.K., özel bir hastanenin yünetim kurulu üyesi olan kocası L.K.’nın sahte sosyal medya hesabından tam 2 bin 700 kadınla mesajlaştığını ve bu kadınlara cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdiğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, A.K., 5 yıl önce evlendiği kocasından aylık 50 bin lira yoksulluk nafakası ile 10 milyon lira tazminat istedi. Ayrıca Ataşehir, Bakırköy ve Yeniköy’de üç taşınmaz ile Sapanca’da 1.5 dönümlük arsa, Denizli’de maden ocakları ve arazisi ile tüm banka hesaplarına satılmaması için tedbir konulmasını talep etti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran A.K., dilekçesinde eşinin kendisinden uzaklaştığını ileri sürdü. Mesajları eşinin kız kardeşine gösterince kullandığı tüm kredikartlarının iptal edildiğini, müşterek kullandıkları villayı boşaltmasını istediğini ileri sürdü. 

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