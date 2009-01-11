'Kocam tarikatçı oldu boşanmak istiyorum'

“Günde 49 bin kez ’Allah’ diyor. Dişlerini misvakla temizliyor. Direksiyon başında bile namaz kılıyor.” diyen avukat
kadın, doktor kocasına boşanma davası açtı.
İstanbul Barosu
avukatlarından B.Ö.A., 12 yıllık eşi Op.Dr. İ.E.A.’ya “Tarikatçı oldu”
gerekçesiyle boşanma davası açtı. Avukat kadın boşanma dilekçesinde,
doktor kocası ile 1997 yılında evlendiklerini belirterek ve bir
kızlarının olduğunu vurguladı.
Hayatımız trafikte tehlikede
Doktor
kocasının 2001 yılından itibaren tarikat benzeri bir oluşumun içerisine
dahil olduğunu savunan avukat kadın, eşinin inancı gereği günde 49 bin
kez “Allah” dediğini ve sürekli bir zikir halinde olduğu iddiasında
bulundu. Avukat kadın, doktor kocasının tarikat kurallarına göre günde
7 kez namaz kıldığını ileri sürdü. Kocasının direksiyon başındayken
bile namaz kıldığını iddia eden avukat A., bu nedenle hem kendisinin
hem kızlarının hem de trafikte seyreden vatandaşların hayatlarını
tehlikeye attığını savundu. Avukat A., kocasının kendisine yaptığı
eleştirilere, “Zeki ve akıllı bir insanım. Trafik kurallarını
biliyorum” yanıtını verdiğini ileri sürdü.
Diş macunu yerine misvak
Kocasının
tarikat ilişkilerinden sonra dişlerini fırçalamak yerine misvak
kullandığını iddia eden avukat A., söz konusu tarikatın adını daha
sonra açıklayacağını belirtti. Davacı kadın, gazeteci Emin Çölaşan ve
Hulki Cevizoğlu’nun bu tarikat ile ilgili yazılar kaleme aldıklarını
ifade ederek, “Hatta, Allah tarafından yazıldığına inandıkları bir de
kitapları bulunuyor” iddiasını ileri sürdü. Kızlarının velayetinin
kendisine verilmesini isteyen davacı kadın, çocuk için aylık 2000 TL
nafaka talep etti. Avukat kadın, kendisi için 600 bin TL tazminat
talebinde bulundu.