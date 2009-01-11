'Kocam tarikatçı oldu boşanmak istiyorum'

“Günde 49 bin kez ’Allah’ diyor. Dişlerini misvakla temizliyor. Direksiyon başında bile namaz kılıyor.” diyen avukat kadın, doktor kocasına boşanma davası açtı.



İstanbul Barosu avukatlarından B.Ö.A., 12 yıllık eşi Op.Dr. İ.E.A.’ya “Tarikatçı oldu” gerekçesiyle boşanma davası açtı. Avukat kadın boşanma dilekçesinde, doktor kocası ile 1997 yılında evlendiklerini belirterek ve bir kızlarının olduğunu vurguladı.



Hayatımız trafikte tehlikede



Doktor kocasının 2001 yılından itibaren tarikat benzeri bir oluşumun içerisine dahil olduğunu savunan avukat kadın, eşinin inancı gereği günde 49 bin kez “Allah” dediğini ve sürekli bir zikir halinde olduğu iddiasında bulundu. Avukat kadın, doktor kocasının tarikat kurallarına göre günde 7 kez namaz kıldığını ileri sürdü. Kocasının direksiyon başındayken bile namaz kıldığını iddia eden avukat A., bu nedenle hem kendisinin hem kızlarının hem de trafikte seyreden vatandaşların hayatlarını tehlikeye attığını savundu. Avukat A., kocasının kendisine yaptığı eleştirilere, “Zeki ve akıllı bir insanım. Trafik kurallarını biliyorum” yanıtını verdiğini ileri sürdü.



Diş macunu yerine misvak



Kocasının tarikat ilişkilerinden sonra dişlerini fırçalamak yerine misvak kullandığını iddia eden avukat A., söz konusu tarikatın adını daha sonra açıklayacağını belirtti. Davacı kadın, gazeteci Emin Çölaşan ve Hulki Cevizoğlu’nun bu tarikat ile ilgili yazılar kaleme aldıklarını ifade ederek, “Hatta, Allah tarafından yazıldığına inandıkları bir de kitapları bulunuyor” iddiasını ileri sürdü. Kızlarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen davacı kadın, çocuk için aylık 2000 TL nafaka talep etti. Avukat kadın, kendisi için 600 bin TL tazminat talebinde bulundu.