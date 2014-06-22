8 yaşında nişanlanan 12’sinde ‘evlendirilen’, 18 yaşında evli adama kuma olarak verilen ve doğurduğu 5 çocuğu kocasının resmi eşinin nüfusuna geçirilince kaçtığı İstanbul’da hukuk mücadelesi başlatan 34 yaşındaki Siirtli S.A. "Kocam oyuncak almayınca ağlardım” dedi.

Nurettin Kurt'un Hürriyet'teki haberine göre, küçük yaşına rağmen evlenmemek için ayrı bir mücadele veren talihsiz kadın, “Evlenmemek için dağa kaçacaktım, kardeşlerimi düşündüm, benim gibi bu nedenden dolayı dağa çıkan arkadaşlarım var” dedi. 16 yıl kuma olarak yaşayan ve şiddete maruz kalan kadın hikâyesini şöyle paylaştı:

8 yaşında sevgilim oldu

“Biz 6 kardeştik. Ben okumak istiyordum. Babam vefat ettikten sonra annem yeniden evlendi. Ablamı istemeye geldiler, kabul etmedi. Başlık parası olarak iki bilezik aldıkları için adamla beni 8 yaşındayken nişanladılar. Yaşım küçüktü ama bilinçliydim, sırf nişanı atsınlar diye kendime erkek arkadaş bile edinmiştim, ama atmadılar.”

13’ünde ‘evde kaldın’

“12 yaşında annem ve kardeşlerimin baskısıyla kocamın evine götürmek istediler. Gitmemek için amcamlara kaçtım, ‘Annen bilir’ dediler, dayımlara kaçtım anneme teslim ettiler. 13 yaşında geldiğimde evde kaldığımı söyleyerek kocamın evine götürdüler.”

3 imama da ‘hayır’ dedim

“Dini nikâh kıymak için imam getirdiler. İmam sorduğunda ‘kabul etmiyorum’ dedim. Beni o yaşta diri diri mezara gömdüler. Düğün evinde herkes oyun oynuyor, zılgıt çekiyor, ben sürekli ağlıyordum. Üç ayrı imam değişti üçüne de aynı şeyi söyledim. İmamı, şikâyetçi olmakla tehdit ettim. Sonunda annem, ‘Bana vekâlet ver, nikâh kıyalım, sabah birlikte kocanı da alır bizim eve döneriz orada yaşarsınız’ diye söz verdi, benim adıma annem ‘Evet’ dedi.”

Kocam bana tecavüz etti

“Ben sabah elbiselerimi topladım, ancak annem beni orada bırakıp gitti. İlk gece korkusundan kriz geçirdim ama kocam bana resmen tecavüz etti. Bilinçli olsam da küçüktüm, daha çocuktum. Kocam istediğim oyuncağı almayınca ağlardım. Nikâhtan bir ay sonra fırsatını bulup evden kaçtım, akrabalarıma sığındım, ama beni aileme teslim ettiler.”

Bilezikleri geri verdik

“Kocam benden boşanmadan yeniden evlendiği halde benim boşanabilmem için başlık parası olarak verdikleri iki bileziği geri istediler. Bilezikleri gönderdim ve boşandık. Ailemin yanında 18 yaşına kadar kaldım. Sonra evli olan yeni kocama kuma olarak verildim. Yine iki bilezik karşılığında. Kabul etmek zorunda kaldım. Evlenip ayrıldığım için herkes bir farklı davranıyor oralarda.”

Çocuklarımı verin

“Kuma olarak gittiğim bu evlilikten 5 çocuğum oldu. Kocam çocukları resmi nikâhlı karısının nüfusuna geçirdi. Bana şiddet uyguluyordu. Son olarak çocukların gözü önünde beni kemerle dövdü, çenem yarıldı ve hastanede dikiş atıldı. Ondan sonra da kaçmaya karar verdim. Ben sadece çocuklarımı yanıma alıp büyütmek istiyorum, başka bir şey istemiyorum.”

Avukat Sedef Ünal, çocukları, S.A.’nın nüfusuna geçirdiklerini fakat buna rağmen babanın çocukları vermediğini anlattı. İstanbul’daki mahkemenin de yetkisizlik kararı verip kadını Siirt’e yönlendirdiğini, Siirt’te ise can güvenliğinin olmadığını vurguladı. Avukat Ünal, “Medeni Kanun’un 337. maddesi gereği evli olmayan anne baba söz konusu olduğu için velayet annededir” dedi.