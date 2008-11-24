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'Kocam beni aldattı'

Hakan Yılmaz'ın boşanmak istediği 12 yıllık eşi Bengü Yılmaz, eşinin kendisini aldattığı iddia etti.

24 Kasım 2008 02:00

Hakan Yılmaz'ın boşanmak istediği 12 yıllık eşi Bengü Yılmaz, eşinin kendisini aldattığı iddia etti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Hakan Yılmaz'ın boşanmak istediği 12 yıllık eşi Bengü Yılmaz, eşinin kendisini aldattığına dair bir fotoğrafı mahkeme verdi. Avukatı Dilek Şahbaz aracılığıyla dava açan Bengü Yılmaz, eşinin iş yoğunluğu nedeniyle değil başka kadınlar yüzünden kendisine ve çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini kaydederek, Bodrum'da çekilen fotoğraftaki bir aile yakını ile de birlikte olduğunu söyledi.

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