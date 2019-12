-KOÇALİ: "iMRALI'DA YAPILAN GÖRÜŞMELER ÖNEMLİ" DİYARBAKIR (A.A) - 03.07.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından Diyarbakır'da ''Demokratik Anayasal Çözümün Sağlanması'' mitingi düzenlendi. İstasyon Meydanında düzenlenen mitinge, BDP Genel Başkan yardımcısı Filiz Koçali, BDP Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı ve Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile BDP milletvekilleri ile Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir katıldı. Mitingde bir konuşma yapan Koçali, Tunceli'de önceki gün güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilen terör örgütü PKK mensubu Mazlum Erenci'nin dün Diyarbakır'da toprağa verildiğini, Hatice İdin'in Şırnak'taki seçim kutlamaları sırasında ''polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiğini'' öne süren Koçali, ''Siirt'in Vecihe Anasının yaşam savaşı verdiğini bildirerek, ''Siirt'te sivil araçtan daha çok panzer var. Orası adet bir savaş şehri gibi. Bingöl'de de bir askerin ölümünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz'' dedi. Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan'ın bütün bu olaylardan sonra bölgeye gelerek helallik isteyip istemeyeceğini soran Koçali, ''Biz onlara diyoruz ki açık olun, çözümden yanamısınız, değil misiniz? Tek kelime ile bize cevap verin... Biz artık ona gaspçı Erdoğan da diyeceğiz. Çünkü ortada çok büyük bir hukuk katliamı var, hak gaspı var. Bu halkın seçtiği milletvekilliğini gasp ettiler'' iddiasında bulundu. Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada, ''Hatip Dicle'nin durumu benimki gibi değil'' dediğini anımsatan Koçali, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hatip Dicle'nin durumu onunkinden çok daha iyi seçilmeye uygun bir durum. Başbakan 2002 seçimlerinde İstanbul'da Üsküdar'da oy kullandı. Sonra ne oldu? Siirt'teki seçim iptal edildi. Başbakan hop Üsküdar'dan Siirt'e vekil oldu. Hatip Dicle bu toprakların çocuğu. Dicle, Diyarbakırlının oyuyla seçildi. Yıllar önce aynı durum Fehmi Işıklar'da da olmuş. YSK 'buna meclis karar verir' demiş. Şimdi peki neden YSK buna meclis karar verir demedi. Çünkü ortada AK Parti'nin şikayeti var. Hatip Dicle'nin mazbatanın geri alınmasının sebebi şu kurul, bu kurul, hukuk değil AK Parti'nin ta kendisidir. Halkımızın binbir emek ve çabayla meclise gönderdiği Hatip Dicle'nin yerine bir başka vekili kim götürdü o meclise? AK Parti... Hatip Dicle'nin mazbatası gece iptal edildi. Bunun adı gasp değil de nedir? Köşe yazarları da diyor ki, 'artık bu siyasi ahlaka sığmaz' bir nevi 'ahlaksızlıktır' diyorlar. Ama biz kararlıyız. Ya Hatip Dicle meclise gidecek ya da özgürlük.'' Başbakan'ın 'gelmezlerse gelmesinler, biz kendi Anayasamızı kendimiz yaparız' dediğini anlatan Koçali, ''Sen tek başına Anayasa yaptığında biz elimiz kolumuz bağlı duracakmıyız? Durmayız. Biz meclis grubu toplantımızı Salı günü saat 12.00'de burada yapıyoruz. Halkımıza açıktır ama salon küçük, çok kalabalık gelmeyin. Orada halkımızla geleceğimizle ilgili her şeyi konuşacağız, tartışacağız, halkımızla paylaşacağız. O, meclise gidene kadar biz Diyarbakır'dayız, toplantılarımızı burada yapacağız.'' Kritik bir sürecin eşiğinde olduklarına dikkati çeken Koçali, şunları söyledi: ''Biliyoruz çözüm çok yakın, özgürlük çok yakın. Çünkü, onun mücadelesini bu halk verdi. Şimdi bir tarih var 15 Temmuz, elbette İmralı'da yapılan görüşmeleri çok önemli buluyoruz. Ama o görüşmeler öyle bir aşamaya geldi ki ya o protokoller hayata geçirilecek, ya da o protokoller bir kağıt parçası halini alacak. Biz diyoruz ki biz çözüme varız. O protokollerin gereğini yerine getirin, meclisi açık tutun, birlikte tartışalım çözüme hep birlikte bir adım daha yaklaşalım. Biz dedik ki ya 36 ya hiç. Bu mitinglerimizi başka illerde de sürdüreceğiz.'' DTK Genel Başkanı ve Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk de Türkçe ve Kürtçe yaptığı konuşmada, Kürt halkının çok büyük bir mücadele verdiğini kaydetti. Senelerdir ''özgürlük mücadelesi, savaşı'' verdiklerini anlatan Türk, şöyle devam etti: ''Bu savaş, halkımızın savaşıdır. Bu mücadele, halkımızın mücadelesidir. Halklar istediği zaman bunu başaracaktır, gerçekleştirecektir. Söz veriyoruz, sonuna kadar Hatip Dicle ile beraber olacağız. Ya o yanımızda olacak ya biz onun yanında olacağız. DTK, meclisi ile birlikte her hafta halk ile beraber olacak, burada kararlar oluşturacak, bunun bilinmesini istiyoruz. Yine BDP bundan sonra grup toplantılarını halkı ile birlikte gerçekleştirecek. Mücadelesini, azmini, süreçle ilgili değerlendirmelerini sizlerle birlikte yapacak.'' Konuşmasında, ''Kürdistan'' ifadesini de kullanan Türk, ''Evet barışa hazırız diyoruz ama barış kapılarını kapatırsanız Kürtler alternatifini yaratacaktır'' görüşünü de dile getirdi. -SİVAS VE ÇORUM OLAYLARI- Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşanan olaylara da değinen Türk, ''Aydınlarımız katledildi ama bugüne kadar failleri ve o suikasti düzenleyenler ortaya çıkarılmadı. Aynı şekilde 1980 yıllarında Çorum'da inançlarından, inanışlarından, felsefelerinden dolayı alevi kardeşlerimiz katledildi. Onları da saygıyla anıyorum. Bu ülkede her inancın, fikrin, kültürün, kendisini özgürce ifade edebilmesi için mücadele veriyoruz. Bizim mücadelemiz sadece Kürt mücadelesi değil, insanlık mücadelesidir, halkların mücadelesidir'' şeklinde konuştu. Mitingin dağılmasından sonra, kalabalık, Bağlar ilçesinde Tunceli'de girdiği çatışmada ölen terör örgütü PKK mensubu Mazlum Erenci için Dicleliler Yasevinde kurulan taziye yerine kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüdü. Burada taziye dileklerinde bulunan grubun dağılmasının ardından yüzleri maskeli bazı kişiler polise taş ve el yapımı bomba ile saldırdı. Bomba nedeniyle Ekrem Ay (27) yaralandı. Ay, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilirken, polis olayla ilgili bazı kişileri gözaltına aldı.