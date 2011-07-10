-KOÇAK: ALMANYA DENİZ FENERİ e.V İLE İLİŞKİMİZ BAĞIŞ İLİŞKİSİ ANTALYA (A.A) - 10.07.2011 - Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Recep Koçak, Deniz Feneri e.V ile ilişkilerinin, ''bağış ve yardım ilişkisi'' olduğunu bildirdi. Recep Koçak, derneğin Antalya şubesinde düzenlenen toplantıda dernek gönüllüleriyle biraraya geldi. Deniz Feneri Derneğinin Türkiye'nin dışında 47 ülkede yardımları bulunduğunu anlatan Koçak, 550 bin aileye daha çok yardımı nasıl yapacaklarını düşündüklerini ifade etti. Derneğin ayda 10 bin kişiye yardım götürdüğüne dikkati çeken Koçak, ''10 bin vatandaşımız Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında, Türkiye'nin neresinden derneğimize başvurmuş olursa olsun, ihtiyacı olduğu tespit edilirse yardım götürülüyor'' dedi. Derneğin bu faaliyetlerinin yanı sıra, Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturmanın, gönüllü destekçilerin morallerini bozduğunu anlatan Koçak, Deniz Feneri Derneğinin Türkiye dışında şubesi ya da temsilciliği olmadığını bildirdi. Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Almanya'da bulunan 'Almanya Deniz Feneri e.V' isimli kuruluş, oradaki Kanal 7 Int'in yöneticilerinin kurduğu, gurbetçi, hayırsever vatandaşlardan bağış toplamış, dünyanın dört tarafına gitmiş yardım dağıtmış, Türkiye'ye gelmiş yardım dağıtmış bir kuruluş. O kuruşla bizim bir ilişkimiz var, o da bağış ilişkisidir, yardım ilişkisidir. 2003'ten 2007 yılına kadar, yani o kuruluş kapanıncaya kadar, o kuruluştan bizim derneğimize tamamı banka üzerinden olmak üzere, 7 milyon 40 bin Avro yardım gelmiştir. Bu yardım, İçişleri Bakanlığı yetkililerine haber vermek suretiyle kayıtlarımıza, hesaplarımıza geçirilmiş ve tüzüğümüzde bulunan ilkeler gereğince harcanmış ve bu harcamaların ne şekilde olduğunun bilgileri de derneğimizde yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığı denetçilerine sunulmuştur. Bu denetimler sırasında da bütün diğer topladığımız yardımlarla beraber o 7 milyon 40 bin Avro'nun nasıl, nereye harcandığı bilgisi denetçilere sunulmuş ve o hesaplar ibra olmuştur. O hesaplar denetimlerden geçmiştir. Denetim raporlarının sonunda hukuka aykırı herhangi bir durum tespit edilmemiştir, notları düşülmüştür. Bu notlardan bir tanesi de gündemde olan konuyla alakalıdır. O denetimlerden birinde denmiştir ki, 'Türkiye Deniz Feneri'nin, yani denetlediğimiz şu kuruluşun yurtdışında herhangi bir şubesi veya temsilciliği yoktur'. Bu İçişleri Bakanlığı denetçilerinin tespitidir, resmi bir belgedir bu.'' Soruşturma kapsamında bazı Kanal 7 yöneticileriyle eski RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın da gözaltına alındığını anlatan Koçak, ''Şu anda kendileri tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmiş durumdalar. Tüm bilgileri sizin gibi medyadan takip ediyoruz'' dedi. Koçak, Kanal 7 televizyonunda 1996 yılından 2009 yılına kadar Deniz Feneri programının yayınlandığını, bunun karşılığında kanala hiçbir bedel ödemediklerini anlattı. Kanal 7'nin bu programı sosyal sorumluluk projesi gereği hayata geçirdiğini belirten Koçak, ''O programı yıllarca devam ettirdikleri için, bu iyilik hareketinin doğmasına ve büyümesine katkı sağladıkları için hep müteşekkiriz'' dedi. Recep Koçak, soruşturma kapsamında Türkiye Deniz Feneri Derneğinden ''şüpheli'' sıfatıyla ifadeye çağrılan kimse olmadığına da dikkati çekti.