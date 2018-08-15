Kocagöl'e yapılaşma ve kirlilik tehdidi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesi sınırları içindeki tek sulak alan olan Kocagöl, çevresindeki yapılaşma ve kirlilik nedeniyle tehdit altında. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, gölün korunması için bir an önce önlemlerin alınıp, \'mahalli sulak alan\' ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Güzelçamlı Mahallesi, Meşelikuyu mevkisindeki, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına 2 kilometre uzaklıkta bulunan, Kuşadası\'ndaki tek sulak alan Kocagöl, son 30 yıldaki insan kaynaklı müdahaleler nedeniyle zarar gördü. Büyük bölümündeki sazlıkların yakılarak arazi açılması ve 1980\'li yıllardan itibaren etrafının tamamen sitelerle çevrilmesi, denize yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Kocagöl\'e büyük darbe vurdu. Birçok su kuşu ve canlıya da ev sahipliği yapan gölü besleyen Samson Dağı\'ndan gelen dere ve kanalların üzerlerinin kapatılıp, yol yapılması da göldeki suyun iyice azalmasına neden oldu.

Artık bir göleti andıran Kocagöl\'ü koruyacak bir makamın olmamasından yakınan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, \"İl Özel İdaresi döneminde Kocagöl\'e; göldeki ekosistem, çevre hassasiyetleri düşünülmeden, balık üretim çiftliklerinin kurulması izni verildi. Balık çiftliklerinden gelen ve çevredeki sitelerden kaçak olarak göle akıtalan pis sular Kocagöl\'ü hızla kirletiyor. Gölün kirli suyu yaklaşık 30 metrelik bir kanalla denize ulaşıyor. Deniz, göl ve kanaldaki su arasındaki farkı çıplak gözle görmek mümkün. Kirli suların ulaştığı denizin sağında ve solundaki plajlarda binlerce insan yüzüyor. Bu kirlilik, dolayısıyla halk sağlığını da tehdit ediyor\" dedi.

\'MAHALLİ SULAK ALAN TESCİL EDİLMELİ\'

Kocagöl\'de, yalıçapkını, çeltikçi kuşu, gri balıkçıl, sakarmeke, akbalıkçıl gibi 30\'a yakın kuş türününü varlığının tespit edildiğine dikkati çeken Sürücü, gölün aynı zamanda levrek, kefal ve çipura gib balık türlerinin üreme alını olduğunu kaydetti. Sürücü, gölün su yılanları, kurbağalar, su kaplumbağaları gibi pek çok canlıya ev sahipliği yaptığını da vurguladı. Gölün, önceki yıllarda \'mahalli sulak alan\' olarak tescil edilmesi için müracaat ettiklerini aktaran Sürücü, ivedi bir şekilde bu tescilin yapılması ve insan kaynaklı müdahalelerin engellenmesi gerektiğini belirtti. Sürücü, \"Mahalli öneme haiz sulak alan ve çevresine, katı atık, moloz, hafriyat dökülmesi, kurutulması yasaktır. Bu alanlarda, komisyonun izni olmadan balıklandırma yapılamaz. Ayrıca bu tür alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması esastır. Her türlü arazi ve su kullanım planlamalarında, sulak alanların işlev ve değerlerinin korunması gözetilir. Bu sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere hiçbir suretle arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık sular verilemez. İşte tüm bu tehditlerin önlenmesi için gölün \'mahalli sulak alan\' olarak tescil edilmesi gerekiyor\" diye konuştu.

BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ

Kocagöl\'ün korunması için tüm kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi gerektiğini de belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, \"Kocagöl\'ün mahalli sulak alan olarak tescil edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, çevresel sorunlarının engellenmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, peyzaj ve rekreasyon düzenlemeleri için Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevresindeki halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması için sivil toplum örgütleri işbirliği yaparak gölün korunmasını sağlamalı\" dedi.



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