Kocaelispor-Utaş Uşakspor: 1-2

STAT: İsmet Paşa

HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Vedat Demir (xx), Can Öztekin (xx)

KOCAELİSPOR: Can Emre (xxx)- Fatih (xx), Kadir (xxx), Murat (xxx), Ali (xx), Kerem (xx), Sefa (xx) (Dk.84 İshak), Mert (xx), Hamza (xx), Burak Süleyman (xxx)(Dk.77 Gökdeniz), Burak Özbakır (xx)(Dk.90 Özgür)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx)- Ahmet (xxx), Kerem (xx)(Dk. 46 Halil İbrahim xxx), Doğan Seçkin (xx), Nurettin (xx), Selçuk (xx)(Dk.59 Ekrem xx), Şahin (xxx), Murat (xx), İsmail (xx)(Dk.68 Özgen xx), Şemsettin (xx), Fatih (xx)

GOLLER: Dk.29 (penaltı) Burak Süleyman (Kocaelispor), Dk. 68 Halil İbrahim, Dk. 90+4Şahin (Utaş Uşakspor)

SARI KART: Can Emre, Mert (Kocaelispor), Kerem, Murat, Fatih (Utaş Uşakspor)

ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup\'ta Kocaelispor, ikinci hafta mücadelesinde İsmetpaşa Stadı’nda ağırladığı Utaş Uşakspor\'a 2-1 mağlup oldu. İsmetpaşa Stadı’nda Kocaelispor’un geçtiğimiz sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarlarının yerini alamadığı maçta Utaş Uşaksporlu taraftarlar takımlarına destek verdi.

2’nci dakikada Kocaelispor atağında Sefa’nın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten auta çıktı.

6’ncı dakikada Utaş Uşakspor\'un kazandığı serbest atışı Selçuk Yıldırım kullanırken, top üstten auta çıktı.

19\'ncu sağ kanattan Kadir Öğe\'nin kullandığı serbest vuruşu Uşakspor kalecisi tutmak isterken elinden kaçırınca topu takip eden Sefa’nın vuruşunda üstten auta çıktı.

29\'uncu dakikada Hamza’nın ceza sahası içinde düşürülmesine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kocaelispor\'un kullandığı penaltıyı Burak Süleyman gole çevirdi: 1-0.

43\'ncü dakikada Burak Süleyman’ın düşürülmesiyle yeşil siyahlılar ikinci kez penaltı kazandı. İlk golün sahibi Burak Süleyman\'ın kullandığı penaltıyı bu kez Utaş Uşakspor kalecisi kurtardı. Boşta kalan topu defans uzaklaştırdı.

68’nci dakikada Utaş Uşakspor atağında Doğan Seçkin’in ortasında ceza sahası içinde Halil İbrahim’in kafa vuruşunda top Kocaelispor filelerine gitti: 1-1.

70’nci dakikada Kocaelispor atağında Burak Özbakır’ın sert şuna kaceli Ersin iki hamlede sahip oldu.

87’nci dakikada Utaş Uşakspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Şahin’in şutu üst direkten auta çıktı.

90+4’ncu dakikada Kocaelispor defansının hatasını değerlendiren Utaş Uşakspor’dan Şahin kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-2.

