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Kocaelispor-Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-0

Kocaelispor-Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-0 Erol KAÇMAZ/BARTIN, (DHA) STAT: Kocaeli Stadyumu HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Selim Şenöz (xx), Sinan Ertinğü (xx) KOCAELİSPOR: Volkan Mert (xxx) - Fatih (xxx), Kadir (xxx), Kemal Can (xxx), Ali (xxx),

10 Kasım 2018 19:47

Kocaelispor-Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-0

Erol KAÇMAZ/BARTIN, (DHA)
STAT: Kocaeli Stadyumu
HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Selim Şenöz (xx), Sinan Ertinğü (xx)
KOCAELİSPOR: Volkan Mert (xxx) - Fatih (xxx), Kadir (xxx), Kemal Can (xxx), Ali (xxx), Sefa (xx)(Dk.88 Kerem Yıldırım), Mesut (xxx), Hamza (xx), Kerem Yıldırım (xx)(Dk.61 Mert xx), Burak (xx), Rıza (xx)(Dk.58 Gökdeniz xx)
BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan (xxx) - Erol (xxx), Ali Kemal (xxx), Selçuk (xx)(Dk.60 Ekrem xx), Serdar (xx)(Dk.90 Selim), Haydar (xx)(Dk.81 Salim), Yusuf Onur (xx), Emre Hasan (xx), Feyyaz (xx), Volkan (xx), İsmet (xx)
GOL: Yok
SARI KART: Hamza (Kocaelispor), Ali Kemal (Bayburt İÖİ)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Kocaelispor sahasında konuk ettiği lider Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile golsüz berabere kaldı.

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