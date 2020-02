Kocaelispor - Muğlaspor: 2-0

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), (DHA)

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Ozan Ergün (xxx), Selim Konukçu (xxx), Özgür Tolga Özcan (xxx)

KOCAELİSPOR: Volkan Mert (xxx) - Fatih (xxx), Kadir (xxx), Ali (xx) (Dk. 46 Murat xxx), Kemal Can (xxx), Mesut (xxx), Mert (xxx) (Dk. 81 Kerem), Sefa (xxx), Gökdeniz (xxx), Burak (xxx) (Dk. 89 Mehmet Celil), Sinan (xxx)

MUĞLASPOR: Barış (xx) - Polat (xx), Mustafa (xx), Salim (xx), Ramazan (xx) (Dk. 77 Berkay x), Zeki (xx), Osman (x) (Dk. 19 Abdülsamet xx), Rıdvan (xx), Murat Can (xx), Fırat (xx) (Dk. 62 Yağız x), Hakan Can (x)

GOLLER: Dk. 29 Sefa, Dk. 37 (KK) Hakan Can (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Volkan Mert (Kocaelispor), Salim, Abdülsamet, Mustafa (Muğlaspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Kocaelispor sahasında konuk ettiği Muğlaspor\'u 2-0 yendi.

29\'uncu dakikada Kocaelispor atağında Fatih\'in ceza sahası içerisine ortasında Sinan kafayla topu indirdi. Topu önünde bulan Sefa, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

37\'nci dakikada Kadir\'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde bulunan Muğlaspor\'dan Hakan Can ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-0.

